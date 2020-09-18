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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 15:14

Просмотров: 3762

В Актау активисты предложили увольнять чиновников за нарушение карантина

В Мангистау за последнюю неделю зафиксировано несколько случаев нарушения карантина чиновниками. В связи с чем общественные деятели предложили увольнять чиновников, которым «закон не писан». Об этом сообщает телеканал «Астана».

Кадр видео
Общественники Актау считают, что штраф в 83 тысячи тенге для чиновника, нарушившего карантин - «смешная» сумма. И предлагают внедрить более жёсткие меры.

Активисты уверены, если для госслужащих «закон не писан», их нужно увольнять.

- Наложили штраф, они его оплатили, и всё на этом закончилось. Это неправильно. К сожалению, в Мангистауской области сложилась система вседозволенности чиновников. Вы знаете, это не первый случай, и эти люди не просто должны получить выговор, они должны быть уволены, - сказал общественный деятель Мухтар Умбетов корреспонденту телеканала «Астана».



Напомним, видео со свадьбы, где находился главный специалист управления энергетики Жанболат Жакыпов, опубликовали на Telegram-канале Kozachkov offside.

Ещё одно видео, опубликованное на Telegram-канале и снятое на той же свадьбе, записал, как передаёт Tengrinews.kz, казахстанский блогер Айдын Тусупов. Он снял Stories в Instagram, в которых рассказал, что приехал на свадьбу в Актау.

Сотрудники местной полицейской службы и управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) в оперативном порядке установили место проведения свадьбы.

По факту проведения массового мероприятия в отношении главного специалиста управления энергетики областного акимата Жанболата Жакыпова составлен административный протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК, наказание по которой подразумевает штраф в размере 30 месячных расчётных показателей (МРП).

За свадьбу во время карантина оштрафовали и руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области Жандоса Салимова. Его также привлекли к ответственности, и ему придётся заплатить 83 тысячи тенге. А вот владельцу ресторана, в котором проходило торжество - 230 месячных расчётных показателей.

За празднование дня рождения во время карантина получила выговор и Марина Альбекова, руководитель управления экономики и бюджетного планирования.



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Комментарии ( 7 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Oraz
  • TU-154
 Саша саша (Посетители) 19 сентября 2020 07:54
Увольнять без права занимать должности и быть дипутатом!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • mer
  • babe
  • мунайши73
  • Oraz
  • Нурекен
 Guz (Посетители) 18 сентября 2020 19:22
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
Поддерживаю гражданина Умбетова на 100%.


Знаю господина Умбетова лично,хитрый типок и не простой,хоть и братан моего хорошего знакомого он,но в данном случае его поддерживаю и одобряю как не странно.

Цитата: mer
Может хватит мурыжить народ,чиновники,не чиновники,пора вообще отменить карантин. Надоел этот "цирк" последнее время,во где..


Они ничего не отменят,им это выгодно.
Во первых народ в узде держать,во вторых унизить одев маски на нас как на бешеных собак,да и третье собираться не дают и значит все протестные отдыхают,если чо сразу внутренняя тюрьма сам знаешь где. Цирк продолжается и мы в нём не зрители.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Guz
  • илидия
  • Нурекен
  • TU-154
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) 18 сентября 2020 19:12
Поддерживаю гражданина Умбетова на 100%. Уволить показательно и чтоб новость разлетелась по всему Казахстану и не только, как с ситуацией с тюленем в Курыке. И чтоб все родственники, а в особенности дети этих, так называемых чиновников. Что они скажут своим отпрыскам, почему их папы и мамы позволяют себе во время навала смертей и введения запретов на проведение масссовых торжеств, пить, плясать и веселиться. Какой пример вы все подаете своим детям? Или вы, не от большого ума, изначально воспитываете их небожителями? Да, возможно они получат хорошее образование и вернутся работать в отработанных коррумпированных схемах их же родителей, но не будем забывать о трагической смерти Айсултана, виной которой, я считаю, стали как раз огромные деньги и избалованность. А будут и такие, которые отучившись в престижных ВУЗах, никогда не вернутся в "систему", останутся за жить границей и будут вас презирать(и такое бывало)...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_85 (Посетители) 18 сентября 2020 17:58
Вот это настоящая ДЕМОКРАТИЯ. Полностью подерживаю. Или на крайняк ещё один 0-лик добавить.
 
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  • arelav_74
  • babe
  • Юрий Спассков
  • zhanino
  • Guz
  • Oraz
  • Нурекен
  • TU-154
 mer (Посетители) 18 сентября 2020 16:10
Может хватит мурыжить народ,чиновники,не чиновники,пора вообще отменить карантин. Надоел этот "цирк" последнее время,во где... stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Нурекен
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 татарка (Посетители) 18 сентября 2020 16:00
Полностью согласно!
 
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  • синдбад
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  • Нурекен
 TU-154 (Посетители) 18 сентября 2020 15:34
Согласен. Надо уволить всех чиновников. которые нарушают Закон. С чиновников должен быть более высокий спрос или пускай идут работать на стройки и заводы. Все помнят, что рыба гниёт с головы. Что скажет областной акимат?
 
 

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