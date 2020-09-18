В Актау активисты предложили увольнять чиновников за нарушение карантина

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Общественники Актау считают, что штраф в 83 тысячи тенге для чиновника, нарушившего карантин - «смешная» сумма. И предлагают внедрить более жёсткие меры.
Активисты уверены, если для госслужащих «закон не писан», их нужно увольнять.
- Наложили штраф, они его оплатили, и всё на этом закончилось. Это неправильно. К сожалению, в Мангистауской области сложилась система вседозволенности чиновников. Вы знаете, это не первый случай, и эти люди не просто должны получить выговор, они должны быть уволены, - сказал общественный деятель Мухтар Умбетов корреспонденту телеканала «Астана».
Напомним, видео со свадьбы, где находился главный специалист управления энергетики Жанболат Жакыпов, опубликовали на Telegram-канале Kozachkov offside.
Ещё одно видео, опубликованное на Telegram-канале и снятое на той же свадьбе, записал, как передаёт Tengrinews.kz, казахстанский блогер Айдын Тусупов. Он снял Stories в Instagram, в которых рассказал, что приехал на свадьбу в Актау.
Сотрудники местной полицейской службы и управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) в оперативном порядке установили место проведения свадьбы.
По факту проведения массового мероприятия в отношении главного специалиста управления энергетики областного акимата Жанболата Жакыпова составлен административный протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК, наказание по которой подразумевает штраф в размере 30 месячных расчётных показателей (МРП).
За свадьбу во время карантина оштрафовали и руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области Жандоса Салимова. Его также привлекли к ответственности, и ему придётся заплатить 83 тысячи тенге. А вот владельцу ресторана, в котором проходило торжество - 230 месячных расчётных показателей.
За празднование дня рождения во время карантина получила выговор и Марина Альбекова, руководитель управления экономики и бюджетного планирования.
Активисты уверены, если для госслужащих «закон не писан», их нужно увольнять.
- Наложили штраф, они его оплатили, и всё на этом закончилось. Это неправильно. К сожалению, в Мангистауской области сложилась система вседозволенности чиновников. Вы знаете, это не первый случай, и эти люди не просто должны получить выговор, они должны быть уволены, - сказал общественный деятель Мухтар Умбетов корреспонденту телеканала «Астана».
Напомним, видео со свадьбы, где находился главный специалист управления энергетики Жанболат Жакыпов, опубликовали на Telegram-канале Kozachkov offside.
Ещё одно видео, опубликованное на Telegram-канале и снятое на той же свадьбе, записал, как передаёт Tengrinews.kz, казахстанский блогер Айдын Тусупов. Он снял Stories в Instagram, в которых рассказал, что приехал на свадьбу в Актау.
Сотрудники местной полицейской службы и управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) в оперативном порядке установили место проведения свадьбы.
По факту проведения массового мероприятия в отношении главного специалиста управления энергетики областного акимата Жанболата Жакыпова составлен административный протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК, наказание по которой подразумевает штраф в размере 30 месячных расчётных показателей (МРП).
За свадьбу во время карантина оштрафовали и руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области Жандоса Салимова. Его также привлекли к ответственности, и ему придётся заплатить 83 тысячи тенге. А вот владельцу ресторана, в котором проходило торжество - 230 месячных расчётных показателей.
За празднование дня рождения во время карантина получила выговор и Марина Альбекова, руководитель управления экономики и бюджетного планирования.