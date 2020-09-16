Празднующего свадьбу чиновника сняли на видео в Актау

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Видео со свадьбы в Актау, на которой присутствовал местный чиновник, опубликовали сегодня, 16 сентября.
По информации с Telegram-канала Kozachkov offside, где было опубликовано видео, на кадрах запечатлен Жанболат Жакыпов, главный специалист управления энергетики Мангистауской области.
Еще одно видео, опубликованное на Telegram-канале и снятое на той же свадьбе, записал, как передает Tengrinews.kz, казахстанский блогер Айдын Тусупов. Он снял Stories в Instagram, в которых рассказал, что приехал на свадьбу в Актау.
- Никогда не думал, что мы будем на свадьбе в Актау. Ребята, вы, наверное, помните его - это Асыл, вы, наверное, помните его. Он сегодня женился. Актау сегодня гуляет, но мы выложим на следующий день, - говорит парень.
Инцидент прокомментировал Ержан Байтанаев, официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.
- С настоящего момента по данному факту сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области совместно с местной полицейской службой города Актау начата внеплановая проверка. По итогам проверки к организаторам, допустившим нарушение требований постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Мангистауской области, будут применены меры административного воздействия по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», - сообщил Ержан Байтанаев на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее видео с подписью «No comment. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Марина Альбекова отметила свой день рождения» появилось в Telegram-канале Yedilov online.
Позже руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау признала факт нарушения карантина и оплатила штраф. Чиновницу оштрафовали на 30 МРП (83 000 тенге).
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что руководителю управления экономики и бюджетного планирования распоряжением главы региона объявлен выговор.
По информации с Telegram-канала Kozachkov offside, где было опубликовано видео, на кадрах запечатлен Жанболат Жакыпов, главный специалист управления энергетики Мангистауской области.
Еще одно видео, опубликованное на Telegram-канале и снятое на той же свадьбе, записал, как передает Tengrinews.kz, казахстанский блогер Айдын Тусупов. Он снял Stories в Instagram, в которых рассказал, что приехал на свадьбу в Актау.
- Никогда не думал, что мы будем на свадьбе в Актау. Ребята, вы, наверное, помните его - это Асыл, вы, наверное, помните его. Он сегодня женился. Актау сегодня гуляет, но мы выложим на следующий день, - говорит парень.
Инцидент прокомментировал Ержан Байтанаев, официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.
- С настоящего момента по данному факту сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области совместно с местной полицейской службой города Актау начата внеплановая проверка. По итогам проверки к организаторам, допустившим нарушение требований постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Мангистауской области, будут применены меры административного воздействия по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», - сообщил Ержан Байтанаев на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее видео с подписью «No comment. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Марина Альбекова отметила свой день рождения» появилось в Telegram-канале Yedilov online.
Позже руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау признала факт нарушения карантина и оплатила штраф. Чиновницу оштрафовали на 30 МРП (83 000 тенге).
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что руководителю управления экономики и бюджетного планирования распоряжением главы региона объявлен выговор.
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