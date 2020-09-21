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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:50

Просмотров: 957

Жители Актау смогут записаться на биостерилизацию бездомных кошек и собак

Общественный фонд «Шанс» организует в Актау приезд ветеринара из Алматы и проведет массовую биостерилизацию собак и кошек. Определённое количество бездомных животных прооперируют за счёт фонда.

Иллюстративное фото
По приглашению общественного фонда «Шанс» в Актау 25 сентября пройдёт массовая биостерилизация собак и кошек.

- Это гуманная процедура, применяемая во всём мире для предотвращения появления на наших улицах бездомных животных. Операции проводит опытный ветеринар из Алматы методом одного бокового разреза на теле животного, выживаемость составляет - 99,9 процента.

Мы призываем вас быть ответственными и предотвратить рождение и смерть ненужного потомства, - сообщили в фонде.

В ОФ «Шанс» рассказали, что ограниченное количество операций бездомным животным фонд проведёт за свой счёт.

Позвонить и записаться можно по телефонам: 87753849405, 87014755549



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • babe
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Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 22:46
я скинусь, тогда, когда стерилизация чиновников начнется!!
 
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Горожанин (Посетители) Вчера, 21:41
Мутняк какой-то. Тащить гастролера из Алматы котам в Актау яйца резать... С местными ветеринарами не дешевле договориться было?
 
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babe (Посетители) Вчера, 20:54
Какие молодцы !!!
 
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 Neo_85 (Посетители) Вчера, 20:21
О, это хорошие новости, выловлю тут во дворе парочку отвезу на стерилизацию. Бездомные дворовских будут стерилизовать бесплатно. ?
 
 

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