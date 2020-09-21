Жители Актау смогут записаться на биостерилизацию бездомных кошек и собак

Иллюстративное фото

По приглашению общественного фонда «Шанс» в Актау 25 сентября пройдёт массовая биостерилизация собак и кошек.



- Это гуманная процедура, применяемая во всём мире для предотвращения появления на наших улицах бездомных животных. Операции проводит опытный ветеринар из Алматы методом одного бокового разреза на теле животного, выживаемость составляет - 99,9 процента.



Мы призываем вас быть ответственными и предотвратить рождение и смерть ненужного потомства, - сообщили в фонде.



В ОФ «Шанс» рассказали, что ограниченное количество операций бездомным животным фонд проведёт за свой счёт.



Позвонить и записаться можно по телефонам: 87753849405, 87014755549