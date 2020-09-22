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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 370

Зоозащитники: Собачьи бои в Мангистау проводят регулярно на очень ценные призы

В Мангистауской области проведение собачьих боёв - не редкость. Есть люди, которые вербуют владельцев собак для участия их питомцев в жестоких схватках. На кону ценные призы: машины и тысячи долларов. Об этом рассказала Ольга Бахтеева, руководитель общественного фонда «Шанс».

Фото предоставлено зоозащитниками Актау
По словам Ольги Бахтеевой, собачьи бои в Мангистауской области проводятся довольно часто. И лишь единицы мероприятий придаются огласке.

- Если вы вспомните, зимой были анонсированы бои, которые должны были пройти недалеко от Актау, но благдаря тому, что вмешалась общественность, именно эти бои были запрещены, но тем не менее немного раньше бои всё-таки состоялись. Градус интереса к таким жестоким боям по Казахстану поднимается всё выше и выше, и мы отлично понимаем, что если сейчас об этом молчать, то ничего никогда у нас не поменяется, - говорит Ольга Бахтеева.

Недавно к зоозащитникам попали видеозаписи, на которых запечатлена подготовка щенков к боям. По словам Ольги Бахтеевой, им удалось выяснить, что это происходило в Жанаозене. А молодой человек, который занимался травлей животных друг на друга, регулярно вербует владельцев собак для участия в боях.

- У нас есть данные этого человека, его контакты и множество голосовых сообщений, в которых он рассказывает об участии собак в боях. Всё это было передано полиции, и мы очень надеемся, что хотя бы в этот раз мы получим какой-то ответ. Хотя мы понимаем, что по существующему закону этот человек не попадает ни под уголовную ответственность и, даже возможно, не будет оштрафован. Но мы всё-таки надеемся, что хотя бы общественность будет осуждать такие деяния, - говорит Ольга Бахтеева.

При участие в собачьих боях, по словам зоозащитников, предусмотрены вступительные взносы и ценные призы, включая автомобили.

- Этот человек из Жанаозена сам вышел на людей по объявлению, у которых был питбуль,о есть таким образом и идёт вербовка, вносятся вступительные взносы и имеются большие призовые. Зимой, когда некая федерация национальных видов спорта пыталась организовать в Актау и потом в Атырау собачьи бои, на кону стоял автомобиль. Может быть, публично это нигде не озвучивалось, но мы доподлинно знаем, что там призы такого уровня: от нескольких тысяч долларов до автомобилей, - говорит Ольга Бахтеева.

На собачьи бои, в основном, по словам зоозащитников, вербуются собаки крупных пород: сао, питбули или стаффорды. Как говорит Ольга Бахтеева, эти породы собак обречены на истязания до тех пор, пока государство не примет закон о защите животных.

- Когда заводчики пытаются заработать на этих собаках деньги, разводя щенков и наивно думая, что эти собаки попадают в хорошие руки, они сильно ошибаются. У нас было немало случаев, когда в регионе проводились собачьи бои, и к нам потом обращались люди, которые находили изувеченных животных. Несколько лет назад к нам таким образом попал Алабай, и мы абсолютно точное знаем, что этот Алабай участвовал в боях, у него было «снесено» полголовы. Как нам объяснили, владелец этой собаки за проигрыш пытался убить его лопатой. Мы эту собаку выходили, сейчас она в очень надёжных руках. Но тогда пёс был на грани смерти, и это не первый случай, таких случаев очень много, - говорит Ольга Бахтеева.

Такие собаки со сломанной психикой, по словам зоозащитников, могут представлять опасность не только для других животных, но и быть опасными для человека.

- Люди абсолютно не знают ни особенности пород собак, ни свойства их психики, не умеют владеть ими и не имеют никакой культуры владения животными. Все почему-то считают, что эти собаки агрессивны, в чём сильно ошибаются. Естественно любую собаку можно «сломать». И хочу заметить, что вот такие собаки со сломанной психикой опасны для человека, - говорит Ольга Бахтеева.

По словам зоозащитников, за участие в боях и их организацию нужно ужесточать наказание.

- По скриншотам и видеозаписям с этих боёв я могу сказать, что в этой толпе зрителей очень много детей и женщин, и для них вся эта жестокость - абсолютно нормальное явление. Поэтому, конечно, я считаю, что за такое должно быть предусмотрено уголовное наказание. Во-первых, потому, что это тотализатор, а мы все знаем, что азартные игры у нас в стране запрещены, а во-вторых, это, конечно, ужасающая жестокость. И самое ужасающее, что на этой жестокости и в этом социуме у нас воспитываются дети, которые как губка всё это впитывают, - говорит Ольга Бахтеева.

Наказывать, по мнению зоозащитников, нужно ограничением свободы и хотя бы штрафами.

- Надо наказывать ограничением свободы и огромными штрафами. Эти люди очень любят деньги. И если они не понимают, что существует боль и этика сострадания и милосердия, значит их надо наказывать на деньги и на ограничение свободы, а иначе не остановить этот конвейер бездушия и бессмысленной жестокости, - говорит Ольга Бахтеева.



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