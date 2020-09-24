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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:03

Просмотров: 1291

Не катайте девушек на капоте! Водителю кабриолета грозит штраф в Актау

На водителя кабриолета Mercedes-Benz оформлен протокол по трем статьям, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Водителя, катавшего на капоте кабриолета девушек, заметили полицейские во время патрулирования маршрута в ночь на 24 сентября.

- На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК, по части 1 статьи 612 КоАП РК и по части 1 статьи 595 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.


В общей сложности нарушителю может грозить штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 41 670 тенге.

Для справки:

Статья 593 часть 1 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).

Статья 595 часть 1 КоАП РК - Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Влечет штраф в размере пяти МРП.

Статья 612 часть 1 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Влечет предупреждение либо штраф в размере пяти МРП.

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24 сентября 2020 года при патрулировании заданного маршрута сотрудниками батальона патрульной службы Управления полиции города Актау "Мираж-2" было замечено нарушение. Водитель автомашины "Mercedes-benz" нарушил правила дорожного движения. На водителя автомашины "Mercedes-benz" составлен административный протокол по статье 593 части 1, 612 ч.1, а также 595 ч.1 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Уважаемые жители и гости города чтоб никогда не попадать в сложное положение надо знать и соблюдать правила дорожного движения - прокомментировал главный полицейский области Бактыбаев Жанарбек. @qriim_mvdrk @pust_govoryat_aktau_ @na_dorogah_aktau @smotra.aktau @aktau.911 @tengrinewskz @inaktau.kz @tumba_kz

Публикация от Департамент полиции (@mangistaupd)




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