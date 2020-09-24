Не катайте девушек на капоте! Водителю кабриолета грозит штраф в Актау

В общей сложности нарушителю может грозить штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 41 670 тенге.
Для справки:
Статья 593 часть 1 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).
Статья 595 часть 1 КоАП РК - Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Влечет штраф в размере пяти МРП.
Статья 612 часть 1 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Влечет предупреждение либо штраф в размере пяти МРП.
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24 сентября 2020 года при патрулировании заданного маршрута сотрудниками батальона патрульной службы Управления полиции города Актау "Мираж-2" было замечено нарушение. Водитель автомашины "Mercedes-benz" нарушил правила дорожного движения. На водителя автомашины "Mercedes-benz" составлен административный протокол по статье 593 части 1, 612 ч.1, а также 595 ч.1 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Уважаемые жители и гости города чтоб никогда не попадать в сложное положение надо знать и соблюдать правила дорожного движения - прокомментировал главный полицейский области Бактыбаев Жанарбек. @qriim_mvdrk @pust_govoryat_aktau_ @na_dorogah_aktau @smotra.aktau @aktau.911 @tengrinewskz @inaktau.kz @tumba_kz
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