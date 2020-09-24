Не катайте девушек на капоте! Водителю кабриолета грозит штраф в Актау

- На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК, по части 1 статьи 612 КоАП РК и по части 1 статьи 595 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.

Водителя, катавшего на капоте кабриолета девушек, заметили полицейские во время патрулирования маршрута в ночь на 24 сентября.В общей сложности нарушителю может грозить штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 41 670 тенге.- Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).- Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Влечет штраф в размере пяти МРП.- Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство. Влечет предупреждение либо штраф в размере пяти МРП.