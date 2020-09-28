Без пули в голове! Пострадавщего на стрельбище выпишут из больницы в Актау

Пострадавший А. Каримов
По словам Гельмана Чагая, пострадавший военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии.
- Парень был доставлен к нам в сознании. Была проведена операция. Пулю от огнестрельного ранения извлекли. К счастью, она не проникла в полость черепа, она зашла через мягкие ткани и там застряла. Если бы пуля вошла немного под другим углом, то все могло закончиться плачевно, а сейчас 24 сентября он может отмечать свой второй день рождения, – рассказал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением МОБ.
Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.
- Парень был доставлен к нам в сознании. Была проведена операция. Пулю от огнестрельного ранения извлекли. К счастью, она не проникла в полость черепа, она зашла через мягкие ткани и там застряла. Если бы пуля вошла немного под другим углом, то все могло закончиться плачевно, а сейчас 24 сентября он может отмечать свой второй день рождения, – рассказал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением МОБ.
Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.