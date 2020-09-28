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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 1707

Без пули в голове! Пострадавщего на стрельбище выпишут из больницы в Актау

Военнослужащий Нацгвардии, пострадавший во время подготовки полигона к стрельбищам, будет выписан к концу недели. Об этом рассказал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением Мангистауской областной больницы (МОБ).

Пострадавший А. Каримов
По словам Гельмана Чагая, пострадавший военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии.

- Парень был доставлен к нам в сознании. Была проведена операция. Пулю от огнестрельного ранения извлекли. К счастью, она не проникла в полость черепа, она зашла через мягкие ткани и там застряла. Если бы пуля вошла немного под другим углом, то все могло закончиться плачевно, а сейчас 24 сентября он может отмечать свой второй день рождения, – рассказал Гельман Чагай, заведующий нейрохирургическим отделением МОБ.

Напомним, ранее в пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.



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Комментарии ( 1 )

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  • vaterloo
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:27
Как так можно где техника безопасности? Позорники изучайте приказы.
 
 

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