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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 792

В Актау завершается строительство модульной инфекционной больницы

На сегодняшний день в здании ведутся внутренние отделочные работы. Какие условия будут созданы для больных, в чём особенность нового центра, и как проходили строительные работы, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

С ходом стороительства ознакомилась руководитель управление здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева
По данным пресс-службы здравоохранения региона, строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек уже на стадии завершения. Внутри здания делают стяжку пола, утепление наружной части стен, монтаж облицовки, а также продолжается монтаж электропроводки.

В Актау завершается строительство модульной инфекционной больницы


- Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. В стране идёт подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду и возможной второй волне коронавируса. Все помним сложный опыт распространения инфекции в июне-июле текущего года, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций межведомственной комиссией принято решение о возведении в стране 13 новых модульных инфекционных больниц. Акиматами выделены земельные участки, проведены процедуры выбора подрядных организаций, в соответствии с законодательством о госзакупках. Финансирование предусмотрено за счёт средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. Больница рассчитана на 200 коек, из них 20 коек будут в отделении реанимации, предназначенной для интенсивной терапии, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

В Актау завершается строительство модульной инфекционной больницы


В управлении здравоохранения региона рассказали, что одна из главных особенностей инфекционной больницы – это специальная система вытяжки. Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает отрицательное давление в палатах интенсивной терапии – таким образом, воздух из них не проникает наружу даже при приоткрытой двери. Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону помещения посредством фильтра-боксов. В палатном тамбуре предусмотрен подпор воздуха, что исключает перетекание воздуха из «грязных» зон в «чистые». Очищенный воздух подаётся непосредственно в каждую палату, удаляется из санитарного узла. Вытяжной воздух обрабатывается ультрафиолетовыми бактерицидными установками.

В Актау завершается строительство модульной инфекционной больницы


В Актау завершается строительство модульной инфекционной больницы


- Кроме того, предусмотрены бактерицидные облучатели на магистральных воздуховодах приточных систем. В целом, система очистки и обеззараживания уничтожает практически 100 процентов микроорганизмов, включая бактерии и вирусы. Также предусмотрена система подачи медицинских газов, одновременно к аппаратам искусственной вентиляции лёгких могут быть подключены 100 пациентов — это весьма дорогой и жизненно важный элемент. Предусмотрена современная система подготовки и очистки воды для гемодиализа и канализация с элективной системой обеззараживания стоков, где используется электролизная установка приготовления раствора гипохлорита натрия для обеззараживания и, кроме того, оборудование нормализации уровня хлора, - рассказали в здравоохранении региона.

Палаты прединтенсивной и интенсивной терапии снабжены круглосуточными системами жизнеобеспечения пациентов. Это комплекс чистых помещений, где в железобетонную комнату монтировалось ещё одно помещение из специального материала с противобактериальной поверхностью, полностью изолированное, с двойным резервным подпором воздуха, а двери устанавливались сверхгерметичные, как в холодильнике. Именно этим отличаются противовирусные индивидуальные палаты интенсивной терапии от остальных больничных палат, где могут лежать по несколько человек. Каждое рабочее место обеспечено камерами видеонаблюдения.

- Главный медицинский блок включает в себя приёмный покой с пятью палатами с разными входами и закрытым помещением, в которое заезжает машина Скорой помощи. Здесь располагается лаборатория для срочного проведения анализов прибывающих пациентов и полноценная лаборатория ПЦР, рентген-кабинет и, самое главное, аппарат КТ для томографии и оценки состояния лёгких, которых не было ни в одной инфекционной больнице республики. Стены и потолки в КТ- и рентген-кабинетах обшиты свинцовыми пластинами, защищающими персонал и пациентов от радиации, - отметили в пресс-службе.

Начиная с медицинского блока, все помещения поделены на «чистые» и условно «грязные» зоны. Врачи, уходя с работы, будут иметь отдельную зону для переодевания и санобработки, и только после этого через специальные шлюзы смогут попасть в медицинскую зону или выйти на улицу. В каждом отделении также будут находиться автономные ординаторские, в которые можно будет попасть только через шлюзы, что позволит медицинскому персоналу общаться с коллегами в безопасных условиях.

- В больнице 10 выходов – свой в каждом отделении, чтобы исключить контакт выздоровевших с другими. На въезде и выезде с территории больницы будет установлен дезинфекционный барьер для автотранспорта, в том числе для машин персонала и Скорых, которые будут обрабатываться специальным составом. Уровень безопасности соответствует серьёзным лабораториям. Таким образом, больница может работать со всевозможными инфекциями, природных очагов которых немало на территории Казахстана, - подчеркнули в пресс-службе управление здравоохранения региона.

Напомним, в 1А микрорайоне Актау ведётся интенсивными темпами строительство новой быстровозводимой модульной больницы. Объект рассчитан на 200 койко-мест.

Депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев заявил, что в регионе нет необходимости в строительстве модульной больницы за 7 миллиардов тенге.



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Комментарии ( 6 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:27
Цитата: mer
продадут потом за копейки самим себе.

lolАга! Это вариант! А потом будут сдавать частным клиникам. Даже не удивлюсь,если так и будет...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: 12-й регион
А какова судьба этой больницы после завершения пандемии?
Под торговые ряды сдадут,под что ещё, или продадут потом за копейки самим себе. Там холодина будет,это не ракушечник.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:06
В принципе,считаю правильным использовать данную территорию под что-то необходимое для населения, вместо штрафстоянки,где гнили машины. Стоимость строительства конечно космическая. А какова судьба этой больницы после завершения пандемии?
 
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  • Aktauskii
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:55
Лишь бы польза была, а не очередное Експо17

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • askar1905
  • Aktauskii
 babe (Посетители) Сегодня, 17:41
Alex Fox,
Конечно прикарманили. Без откатов , Актау не Актау.
 
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  • tata
  • vaterloo
  • babe
  • askar1905
  • Aktauskii
 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 17:05
7 миллиардов ??? Уж лучше всем переболеть , или привиться антителами ... Бабла угрохали ... Да ещё небось прикарманили как у нас это водится хорошенькие суммы ...
 
 

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