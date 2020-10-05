Вид подушки в детской инфекционной больнице возмутил жительницу Актау

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По словам женщины, грязное состояние подушки ее возмутило.



- Я лежала в детской инфекционной больнице вместе с дочкой, и когда увидела состояние постельной принадлежности, ужаснулась. Как на ней можно спать?, – возмутилась жительница Актау.



Выяснилось, что все дело в изношенном оборудовании в дезинфекционной камере, которое оставляет пятна на подушках после дезинфекции.



- Руководство данной больницы неоднократно обращало внимание работников областной больницы на то, что после каждой «прожарки» на подушках остаются ржавые пятна, на что получали ответ, что оборудование старое, отсюда и ржавчина на подушках. Ежегодно сестры-хозяйки отделений проводят замену наперников на подушках. Руководство Мангистауской областной больницы обещало произвести замену некоторых запасных частей дезинфекционной камеры, – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.