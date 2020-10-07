Девочка-альбинос Асель Калаганова из Актау снялась в рекламном ролике американской продукции

Фото из доступных источников
Девочка-альбинос Асель Калаганова из Актау снялась рекламном ролике американской продукции.
Оператором ролика выступил Азамат Дулатов - один из признанных специалистов в сфере кино и индустрии клипмейкинга.
Видео снимали не только в Актау, но и в других красивейших местах нашей страны.
В комментариях пользователи Сети положительно отзываются о необычном рекламном ролике.
- В минутном ролике смогли показать красоту людей, красоту их единения с великолепной природой родной страны, модели-казахи, с несвойственной для казахов внешностью. Философия подачи на высшем уровне. Что сказать: браво! Работа истинных патриотов Казахстана, - отмечают пользователи Сети.
Напомним, что в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.
Ранее сюжет о сёстрах Калагановых был опубликован на сайте российского информационного агентства «РИА Новости». С какими трудностями приходится справляться семье, ранее рассказала мама девочек.
Известное английское издание написало о сёстрах-альбиносах из Актау.
Оператором ролика выступил Азамат Дулатов - один из признанных специалистов в сфере кино и индустрии клипмейкинга.
Видео снимали не только в Актау, но и в других красивейших местах нашей страны.
В комментариях пользователи Сети положительно отзываются о необычном рекламном ролике.
- В минутном ролике смогли показать красоту людей, красоту их единения с великолепной природой родной страны, модели-казахи, с несвойственной для казахов внешностью. Философия подачи на высшем уровне. Что сказать: браво! Работа истинных патриотов Казахстана, - отмечают пользователи Сети.
Напомним, что в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.
Ранее сюжет о сёстрах Калагановых был опубликован на сайте российского информационного агентства «РИА Новости». С какими трудностями приходится справляться семье, ранее рассказала мама девочек.
Известное английское издание написало о сёстрах-альбиносах из Актау.