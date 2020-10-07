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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 1494

Девочка-альбинос Асель Калаганова из Актау снялась в рекламном ролике американской продукции

В Сети появился рекламный ролик американской продукции для волос от R +Co, в котором снялась Асель Калаганова из Актау.

Фото из доступных источников
Девочка-альбинос Асель Калаганова из Актау снялась рекламном ролике американской продукции.



Оператором ролика выступил Азамат Дулатов - один из признанных специалистов в сфере кино и индустрии клипмейкинга.

Видео снимали не только в Актау, но и в других красивейших местах нашей страны.

В комментариях пользователи Сети положительно отзываются о необычном рекламном ролике.

- В минутном ролике смогли показать красоту людей, красоту их единения с великолепной природой родной страны, модели-казахи, с несвойственной для казахов внешностью. Философия подачи на высшем уровне. Что сказать: браво! Работа истинных патриотов Казахстана, - отмечают пользователи Сети.

Напомним, что в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.

Ранее сюжет о сёстрах Калагановых был опубликован на сайте российского информационного агентства «РИА Новости». С какими трудностями приходится справляться семье, ранее рассказала мама девочек.

Известное английское издание написало о сёстрах-альбиносах из Актау.



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Комментарии ( 1 )

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илидия (Посетители) Сегодня, 18:17
Жаль, что кроме сестер- альбиносов Актау нечем похвастать . Потенциал огромный, а вот настоящего хозяина( в хорошем смысле этого слова), видимо, так и не дождемся. А девочкам дай Бог всего самого доброго..
 
 

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