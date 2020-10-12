Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов

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По словам пользователй социальных сетей, они не видят здравого смысла в решении главного санитарного врача региона, который запретил деятельность всех спортивных объектов, фитнес-центров и тренажёрных залов, при этом разрешив функционировать объектам общественного питания.
- Спортзалы крайними оказались? Маразм крепчает! Пить можно, а спортом заниматься опасно! Вообще чем руководствуются в своих постановлениях? Пусть объяснят нам, чем им фитнес и спортзалы помешали, - жалуется житель Актау в социальных сетях.
Тренеры детско-юношеских спортивных школ также негативно отреагировали на новость о закрытии секций. По их словам, дети только недавно стали восстанавливаться после длинного перерыва.
- Физические нагрузки, напротив, стимулируют иммунитет и помогают человеку бороться в том числе с бактериальными и вирусными инфекциями. Доказано, что при большом количестве тренировок число больничных дней в году снижается. У школьников сейчас и так физическая активность сведена к минимуму, занятия спортом важны как никогда. Непонятно, почему санитарный врач разрешил работать кафе и магазинам, а спортом заниматься запретил, - жалуется спортивная общественность города.
По словам главного государственного санитарного врача Мангистауской области ужесточение карантинных мер было принято на фоне роста заболеваемости.
- Вынесение данного постановления связано с тем, что на фоне нулевых показателей сентября, когда у нас было относительно спокойно, в первой декаде октября у нас начали регистрироваться ковид-положительные случаи по Мангистауской области. Главным госсанврачом и местными исполнительными органами было принято решение с целью уменьшения контакта среди населения принять меры, - сказал Газиз Надуев, главный государственный санитарный врач Мангистауской области.
Принятие дальнейших ужесточающих мер, по словам Газиза Надуева, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
- Если будет наблюдаться рост заболеваемости, мы будем вынуждены принимать ужесточение по ограничению деятельности субъектов предпринимательства, - сказал Газиз Надуев.
Напомним, в Мангистау с 13 октября усилят карантинные меры.
- Спортзалы крайними оказались? Маразм крепчает! Пить можно, а спортом заниматься опасно! Вообще чем руководствуются в своих постановлениях? Пусть объяснят нам, чем им фитнес и спортзалы помешали, - жалуется житель Актау в социальных сетях.
Тренеры детско-юношеских спортивных школ также негативно отреагировали на новость о закрытии секций. По их словам, дети только недавно стали восстанавливаться после длинного перерыва.
- Физические нагрузки, напротив, стимулируют иммунитет и помогают человеку бороться в том числе с бактериальными и вирусными инфекциями. Доказано, что при большом количестве тренировок число больничных дней в году снижается. У школьников сейчас и так физическая активность сведена к минимуму, занятия спортом важны как никогда. Непонятно, почему санитарный врач разрешил работать кафе и магазинам, а спортом заниматься запретил, - жалуется спортивная общественность города.
По словам главного государственного санитарного врача Мангистауской области ужесточение карантинных мер было принято на фоне роста заболеваемости.
- Вынесение данного постановления связано с тем, что на фоне нулевых показателей сентября, когда у нас было относительно спокойно, в первой декаде октября у нас начали регистрироваться ковид-положительные случаи по Мангистауской области. Главным госсанврачом и местными исполнительными органами было принято решение с целью уменьшения контакта среди населения принять меры, - сказал Газиз Надуев, главный государственный санитарный врач Мангистауской области.
Принятие дальнейших ужесточающих мер, по словам Газиза Надуева, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
- Если будет наблюдаться рост заболеваемости, мы будем вынуждены принимать ужесточение по ограничению деятельности субъектов предпринимательства, - сказал Газиз Надуев.
Напомним, в Мангистау с 13 октября усилят карантинные меры.