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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 3679

Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов

Жители Актау, в основном, категорично отреагировали на новость о введении двухнедельного карантина с 13 октября. Многие из них в социальных сетях выступили против закрытия спортивных залов.

Фото mayak-74.ru
По словам пользователй социальных сетей, они не видят здравого смысла в решении главного санитарного врача региона, который запретил деятельность всех спортивных объектов, фитнес-центров и тренажёрных залов, при этом разрешив функционировать объектам общественного питания.

- Спортзалы крайними оказались? Маразм крепчает! Пить можно, а спортом заниматься опасно! Вообще чем руководствуются в своих постановлениях? Пусть объяснят нам, чем им фитнес и спортзалы помешали, - жалуется житель Актау в социальных сетях.



Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов


Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов


Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов


Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов


Жители Актау не одобряют решение санврача о закрытии спортивных залов


Тренеры детско-юношеских спортивных школ также негативно отреагировали на новость о закрытии секций. По их словам, дети только недавно стали восстанавливаться после длинного перерыва.

- Физические нагрузки, напротив, стимулируют иммунитет и помогают человеку бороться в том числе с бактериальными и вирусными инфекциями. Доказано, что при большом количестве тренировок число больничных дней в году снижается. У школьников сейчас и так физическая активность сведена к минимуму, занятия спортом важны как никогда. Непонятно, почему санитарный врач разрешил работать кафе и магазинам, а спортом заниматься запретил, - жалуется спортивная общественность города.

По словам главного государственного санитарного врача Мангистауской области ужесточение карантинных мер было принято на фоне роста заболеваемости.

- Вынесение данного постановления связано с тем, что на фоне нулевых показателей сентября, когда у нас было относительно спокойно, в первой декаде октября у нас начали регистрироваться ковид-положительные случаи по Мангистауской области. Главным госсанврачом и местными исполнительными органами было принято решение с целью уменьшения контакта среди населения принять меры, - сказал Газиз Надуев, главный государственный санитарный врач Мангистауской области.

Принятие дальнейших ужесточающих мер, по словам Газиза Надуева, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

- Если будет наблюдаться рост заболеваемости, мы будем вынуждены принимать ужесточение по ограничению деятельности субъектов предпринимательства, - сказал Газиз Надуев.

Напомним, в Мангистау с 13 октября усилят карантинные меры.



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Комментарии ( 31 )

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-1
  • babe
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:15
Цитата: from Aktau

Нормальный чиновник в нормальной стране

Закрыл бы ВСЕ!,злачные притоны в кабаках, и других питейных заведениях...
ВОТ!, где рассадники вируса и нарушений карантина...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • babe
 elek (Посетители) Сегодня, 20:04
Цитата: Юрий А
и я уже имею состояние которого хватит и моим внукам и даже правнукам при желании.

Тогда мы идём к вам! Потому как всё закроют beat
 
-1
  • babe
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Юрий А (Посетители) Сегодня, 19:48
Цитата: babe
Юрий А, наверняка обиженный жизнью пенсионер со старческой деменцией.


Мне 36 и я уже имею состояние которого хватит и моим внукам и даже правнукам при желании. Тут Вы ошиблись. И вообще речь не обо мне ведь, а о борьбе с пандемией!

Закрывать ВСЕ места большого скопления людей придётся. От парков, до кафе и ресторанов. Иначе коллапс.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 19:32
Абвгд,
Юрий А, наверняка обиженный жизнью пенсионер со старческой деменцией.
 
-1
  • Юрий А
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  • babe
  • arelav_74
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:16
Юрий А наверное и есть главный санврач Мангистауской области
 
-1
  • Юрий А
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  • kasandra
  • babe
  • arelav_74
  • elek
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:01
Так медицину и образование убили, что еще осталось? а давайте и спорт убьем!!

у санврача походу напрочь отсутствует МОЗГ!!!
 
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  • babe
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:55
elek,
Это же Олег. Любитель просрочки и коммунизма, а также заклятый враг предпринимательства во всем мире

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Юрий А
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 elek (Посетители) Сегодня, 18:37
Миp,
Зарегистрировался специально? Юрий А - 2 ???
 
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  • Юрий А
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 Миp (Посетители) Сегодня, 18:31
Да правильно сделали что закрыли!
 
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  • Коммунист.
 Юрий А (Посетители) Сегодня, 18:21
Цитата: Daisy
Радует, что здравомыслящих людей все таки больше.


Здравомыслящих людей конечно же больше! Именно по этому и вводятся ограничительные меры и люди носят маски и соблюдают режим карантина. Ну а остальные... ну что поделать, нам придётся жить и с ними, ведь хоть и глупые люди, однако наши сограждане!
 
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