«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.93 KZT
  • €1 = 505.49 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 379

Родители юных спортсменов Актау возмутились закрытием секций

Отстоять права детей на занятия спортом намерены родители юных гимнастов в Актау. Мамы и папы уверены, что закрытие спортзалов негативно скажется на здоровье их детей. Тем временем, санитарный врач Мангистауской области отметил, что решение о закрытии спортзалов обсуждению не подлежит. По крайней мере, в течение ближайших двух недель.

фото из открытых источников
По словам родителей, закрытие спортивных секций ударит по иммунитету юных спортсменов.

- Мы хотим отстоять права детей на спортивный и здоровый образ жизни. Непонятно, почему санврач решил радикальным образом внедрять свою программу. Иммунитет нужен для здоровья, а это решение этому противоречит. Кроме того, мы хотим и тренеров поддержать, они тоже на время останутся без заработка, – возмущается Ярославна Литвиненко.

По словам мам и пап, их дети теряют спортивную форму и не могут сдать международные нормативы. Для будущих чемпионов это серьезные потери в развитии.

- Претензии к власти у нас есть: наши дети теряют физическую форму, то есть участвовать в соревнованиях они уже не смогут. Не закрывайте наши залы, дети только втянулись в спорт после огромного перерыва из-за прошлых ограничений. Спортзалам только разрешили работать. Спорт - это и дисциплина. Скоро начнется сезон гриппа. А сейчас дети, сидя на дистанционном обучении, итак не имеют никакой активности, то какой у них может быть иммунитет? Мы просим: не закрывайте наши залы, мы только начали приходить в форму. Мы три месяца сидели на карантине. Мой ребенок четыре года не болеет благодаря занятиям спортом, – говорит Евгения Бондарева.

Родителей возмущает и то, что спортзалы в очередной раз стали одними из первых объектов, которые закрыли на карантин. Хотя есть менее полезные для здоровья сферы деятельности.

- Почему нам запрещают быть здоровыми? Мне вот это непонятно. Такое обращение я хочу сделать нашему санитарному врачу, пусть он задумается. Почему бары, рестораны и летние площадки, где люди будут на холоде выпивать и портить свое здоровье, а также простужаться, могут работать. А ходить в подготовленный зал, где соблюдаются все санитарные нормы, повышать свой иммунитет и здоровье нам и нашим детям нельзя? Неужели вы не хотите, чтобы люди были здоровыми, - сетует Александр Голованов.

Пострадали от запретов, по словам родителей, и тренеры, которые почти полгода не имеют заработка.

- Вы не даете всем тренерам работать на государственной основе, то есть не даете им ставки. Многие тренеры работают на частной основе, они остаются без работы, половина тренеров с марта месяца просидела без зарплаты, дайте людям жить, работать, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, особенно дайте такую возможность нашим детям, - говорит Дина Алимова.

Между тем, по словам главного санитарного врача Мангистауской области, решение о закрытии спортивных объектов принял оперативный штаб в связи с ростом числа заболеваний на 4,2%.

- Сейчас санитарная служба и местные исполнительные органы будут принимать решения в сторону максимального уменьшения контактов населения, так как данная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, и на сегодняшний день, учитывая рост заболеваемости в регионе более чем в четыре раза, данное непопулярное решение было принято межведомственной комиссией при акиме области. Скажу честно, нами было предложено еще больше ограничений, но комиссия поддержала несколько видов, которые вошли в постановление. Если пойдет ухудшение эпидемиологической ситуации в области, чтобы не допустить повторения летнего уровня заболеваемости, мы будем вынуждены закрыть все места, где возможно массовое скопление населения. Это вызвано не нашим желанием. По количеству регистрируемых больных все ПЦР-лаборатории привязаны к республиканской базе, и там уже видят, какая в регионах ситуация, и ими высчитывается процент репродуктивности. И всем акиматам дано задание при увеличении определенного уровня заболеваемости принимать жесткие меры по ограничению деятельности, - говорит Газиз Надуев.

По словам главного санитарного врача области, он не имеет права самостоятельно менять республиканские нормы.

- Есть спортсооружения, куда ходят 10 человек, есть спортсооружения, куда ходят 200 человек. На сегодня такой градации нет, что при одном уровне заболеваемости оставить до 20 тренирующихся, а при другом уровне - 50 человек. Если будет такое постановление с градацией, мы будем его придерживаться. Но на сегодняшний день оно имеет только такую такую трактовку и мы по ней работаем. Конечно, есть борьба и есть большой теннис, где вообще контакта с людьми нет, но сейчас это все у нас идет в одном пункте, как спортивные объекты. Мы корректировать не имеем права. Если написано спортобъекты, говорить давай половину разрешим, половину запретим, я не имею право. Есть шаблоны, которые при определенных уровнях заболеваемости мы должны применять, и мы их применяем. Мое личное мнение, если большой теннис, я бы разрешил его оставить, пусть играют, там контакта у спортсменов друг с другом нет. Что такое борьба и что такое настольный теннис? Это две разные вещи. Если в течение двух недель будет снижение уровня заболеваемости, то будет послабление, – прокомментировал Газиз Надуев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dikaj
  • Pinochet
 babe (Посетители) Сегодня, 15:07
Нами управляют как марионетками ! Нашей жизнью, нашими детьми! Все основные права Конституции нарушены!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • babe
  • Сергей Владимиров
  • Dikaj
  • Pinochet
 Daisy (Посетители) Сегодня, 14:55
У нас санврачи как на подбор: тупой еще тупее. Главное каждый, получив власть мнит себя Господом Богом... Вообще какого хрена все решают за нас как нам лучше? Мы что крепостные?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика