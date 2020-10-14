Родители юных спортсменов Актау возмутились закрытием секций

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По словам родителей, закрытие спортивных секций ударит по иммунитету юных спортсменов.



- Мы хотим отстоять права детей на спортивный и здоровый образ жизни. Непонятно, почему санврач решил радикальным образом внедрять свою программу. Иммунитет нужен для здоровья, а это решение этому противоречит. Кроме того, мы хотим и тренеров поддержать, они тоже на время останутся без заработка, – возмущается Ярославна Литвиненко.



По словам мам и пап, их дети теряют спортивную форму и не могут сдать международные нормативы. Для будущих чемпионов это серьезные потери в развитии.



- Претензии к власти у нас есть: наши дети теряют физическую форму, то есть участвовать в соревнованиях они уже не смогут. Не закрывайте наши залы, дети только втянулись в спорт после огромного перерыва из-за прошлых ограничений. Спортзалам только разрешили работать. Спорт - это и дисциплина. Скоро начнется сезон гриппа. А сейчас дети, сидя на дистанционном обучении, итак не имеют никакой активности, то какой у них может быть иммунитет? Мы просим: не закрывайте наши залы, мы только начали приходить в форму. Мы три месяца сидели на карантине. Мой ребенок четыре года не болеет благодаря занятиям спортом, – говорит Евгения Бондарева.



Родителей возмущает и то, что спортзалы в очередной раз стали одними из первых объектов, которые закрыли на карантин. Хотя есть менее полезные для здоровья сферы деятельности.



- Почему нам запрещают быть здоровыми? Мне вот это непонятно. Такое обращение я хочу сделать нашему санитарному врачу, пусть он задумается. Почему бары, рестораны и летние площадки, где люди будут на холоде выпивать и портить свое здоровье, а также простужаться, могут работать. А ходить в подготовленный зал, где соблюдаются все санитарные нормы, повышать свой иммунитет и здоровье нам и нашим детям нельзя? Неужели вы не хотите, чтобы люди были здоровыми, - сетует Александр Голованов.



Пострадали от запретов, по словам родителей, и тренеры, которые почти полгода не имеют заработка.



- Вы не даете всем тренерам работать на государственной основе, то есть не даете им ставки. Многие тренеры работают на частной основе, они остаются без работы, половина тренеров с марта месяца просидела без зарплаты, дайте людям жить, работать, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, особенно дайте такую возможность нашим детям, - говорит Дина Алимова.



Между тем, по словам главного санитарного врача Мангистауской области, решение о закрытии спортивных объектов принял оперативный штаб в связи с ростом числа заболеваний на 4,2%.



- Сейчас санитарная служба и местные исполнительные органы будут принимать решения в сторону максимального уменьшения контактов населения, так как данная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, и на сегодняшний день, учитывая рост заболеваемости в регионе более чем в четыре раза, данное непопулярное решение было принято межведомственной комиссией при акиме области. Скажу честно, нами было предложено еще больше ограничений, но комиссия поддержала несколько видов, которые вошли в постановление. Если пойдет ухудшение эпидемиологической ситуации в области, чтобы не допустить повторения летнего уровня заболеваемости, мы будем вынуждены закрыть все места, где возможно массовое скопление населения. Это вызвано не нашим желанием. По количеству регистрируемых больных все ПЦР-лаборатории привязаны к республиканской базе, и там уже видят, какая в регионах ситуация, и ими высчитывается процент репродуктивности. И всем акиматам дано задание при увеличении определенного уровня заболеваемости принимать жесткие меры по ограничению деятельности, - говорит Газиз Надуев.



По словам главного санитарного врача области, он не имеет права самостоятельно менять республиканские нормы.



- Есть спортсооружения, куда ходят 10 человек, есть спортсооружения, куда ходят 200 человек. На сегодня такой градации нет, что при одном уровне заболеваемости оставить до 20 тренирующихся, а при другом уровне - 50 человек. Если будет такое постановление с градацией, мы будем его придерживаться. Но на сегодняшний день оно имеет только такую такую трактовку и мы по ней работаем. Конечно, есть борьба и есть большой теннис, где вообще контакта с людьми нет, но сейчас это все у нас идет в одном пункте, как спортивные объекты. Мы корректировать не имеем права. Если написано спортобъекты, говорить давай половину разрешим, половину запретим, я не имею право. Есть шаблоны, которые при определенных уровнях заболеваемости мы должны применять, и мы их применяем. Мое личное мнение, если большой теннис, я бы разрешил его оставить, пусть играют, там контакта у спортсменов друг с другом нет. Что такое борьба и что такое настольный теннис? Это две разные вещи. Если в течение двух недель будет снижение уровня заболеваемости, то будет послабление, – прокомментировал Газиз Надуев.