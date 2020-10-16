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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 218

Актау занимает четвёртую строчку в стране с самыми дешёвыми ценами на квартиры

По данным аналитиков сайта «Крыша», пятёрку регионов с недорогой недвижимостью открывает Семей, где за квадратный метр просят в среднем 213 925 тенге. Актау занимает четвёртую строчку со 198 575 тенге за квадратный метр.

Фото из архива Lada.kz
Сайт о недвижимости krisha.kz составил рейтинг городов Казахстана по стоимости жилья. В него вошли 17 населённых пунктов, по которым проводился мониторинг.

Пятёрку регионов с недорогой недвижимостью открыл Семей, где за квадратный метр просят в среднем 213 925 тенге. При такой стоимости однокомнатная квартира обойдётся в 8,1 миллиона тенге, двухкомнатная — в 12 миллионов тенге, трёхкомнатная — в 15 миллионов тенге.

Актау занимает четвёртую строчку, и квадратный метр здесь стоит 198 575 тенге. Соответственно квартиры оцениваются в 7,5 миллиона, 11,1 миллиона и 13,9 миллиона тенге в зависимости от комнатности.

На третьем месте Тараз с индексом 196 400 тысяч тенге за квадратный метр. За однокомнатную квартиру продавцы в среднем просят 7,5 миллиона, двухкомнатную — 11 миллионов, трёхкомнатную — 13,7 миллиона тенге.

Предпоследнее место занял Актобе с ценой - 164 050 тенге за квадратный метр. Квартиры площадью 38, 56 и 70 квадратных метров обойдутся в 6,2 миллиона, 9,2 миллиона и 11,5 миллиона тенге.

Городом с самым дешёвым жильём в Казахстане оказалась Кызылорда, где квадратный метр выставляется на продажу за 144 700 тенге. Ориентировочная стоимость одно-, двух- и трёхкомнатных квартир здесь — 5,5 миллиона, 8,1 миллиона и 10,1 миллиона тенге соответственно.

Актау занимает четвёртую строчку в стране с самыми дешёвыми ценами на квартиры


Рейтинг городов Казахстана с самыми дорогими квартирами

Первое место с самыми дорогими квартирами в стране традиционно занимает Алматы. Средняя цена предложений на начало октября в южной столице составила 438 300 тенге за квадратный метр. Учитывая площадь стандартных объектов (1-комн. — 38 кв.м, 2-комн. — 56 кв.м, 3-комн. — 70 кв. м), они обойдутся примерно в 16,7 миллиона тенге, 24,5 миллиона тенге и в 30,7 миллиона тенге.

Нур-Султан на втором месте. Здесь за квадратный метр продавцы просят 345 000 тенге. Примерные цены одно-, двух- и трёхкомнатных квартир — 13,1 миллиона, 19,3 миллиона и 24,2 миллиона тенге.

Третья строчка рейтинга досталась Шымкенту со стоимостью 281 200 тенге за квадратный метр. Ориентировочная стоимость жилья составляет 10,7 миллиона тенге за однокомнатную, 15,7 миллиона тенге — за двухкомнатную и 19,7 миллиона тенге — за трёхкомнатную квартиру.

Четвёртое место занял Атырау, где квадратный метр оценивается в 270 625 тенге: 10,3 миллиона тенге, 15,2 миллиона тенге и 18,9 миллиона тенге в зависимости от комнатности.

В пятёрку городов с дорогим жильём также вошёл Усть-Каменогорск. За единицу площади здесь просят 265 475 тенге. Учитывая стандартные площади 1/3-комнатных квартир, средние цены составили 10,1, 14,9 и 18,6 миллиона тенге.

В Петропавловске, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане, Костанае, Уральске и Павлодаре однокомнатные квартиры стоят примерно 9,1 миллиона тенге, двухкомнатные — 13,4 миллиона тенге, а трёхкомнатные — 16,7 миллиона тенге.



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Комментарии ( 1 )

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  • nazarbayevskii
  • Ed Word
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 12:23
А когда-то было наоборот) в лидерах по цене были
 
 

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