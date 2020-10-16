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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 722

Школьник заразился коронавирусом от мамы-учительницы в Мунайлинском районе

Первым переносчиком коронавирусной инфекции в семье учительницы оказалась бабушка, которая приехала из Южно-Казахстанской области. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Бабушка приехала в Мангистау из Сарыагаша. После приезда в Актау она заразила невестку и троих внуков. Невестка оказалась учительницей английского языка в школе Мунайлинского района, а её сын учился в дежурном классе средней школы №29. Все они являются бессимптомными носителями коронавируса.

- Все, кто с ними контактировал, будут проходить обследование, чтобы понять - являются ли они переносчиками инфекции. Как правило, у детей коронавирус проходит бессимптомно. Дежурный класс, где обучался заразившийся ребёнок, отправлен на карантин. Вся семья, где было заражение, находятся на самоизоляции, - прокомментировал Газиз Надуев.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года в Мангистау выявили коронавирусную инфекцию только у троих школьников и у одного учителя.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать. Эти меры предпринимаются в соответствии с санитарными требованиями.

Санврачи ранее отмечали, что в случае, если ребёнок заболел простудой или гриппом – администрация школ и детских садов не имеет права требовать справки ПЦР-теста на Covid-19. Но если родители ребёнка считают необходимым пройти обследование, то они могут потребовать у участкового врача, чтобы в поликлинике у них взяли ПЦР-тест бесплатно.

Диляра Искакова



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Комментарии ( 1 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:41

Бабушка приехала в Мангистау из Сарыагаша.

"Спасибо"!, бабушке бак. распространителю.
Вот так и тащат вирус на Магышлак... prey

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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