Оставленного на улице младенца из Жанаозена готовят к отправке в Дом малютки

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Ребёнка, которого оставили на улице Рахат в Жанаозене, готовят к переводу в Дом малютки. Врождённых патологий у мальчика не обнаружили. Сейчас он весит 3 килограмма 440 граммов. Состояние грудничка врачи оценивают как удовлетворительное.
- Молоко малыш пьёт через бутылочку. Отдел опеки и попечительства готовит необходимые документы для перевода в Дом малютки. Больница готова передать мальчика в социальное учреждение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что мать ребенка ещё так и не нашли.
Напомним, 11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил 2 килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус.
В полиции данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РК (Оставление в опасности).
Автор Диляра Искакова
- Молоко малыш пьёт через бутылочку. Отдел опеки и попечительства готовит необходимые документы для перевода в Дом малютки. Больница готова передать мальчика в социальное учреждение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что мать ребенка ещё так и не нашли.
Напомним, 11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил 2 килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус.
В полиции данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РК (Оставление в опасности).
Автор Диляра Искакова
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