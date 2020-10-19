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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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Оставленного на улице младенца из Жанаозена готовят к отправке в Дом малютки

Состояние малыша, которого нашли на одной из улиц Жанаозена, медики оценивают как удовлетворительное. За месяц, находясь под наблюдением врачей, ребёнок набрал почти килограмм. Скоро мальчика переведут из Жанаозенской городской многопрофильной больницы в Дом малютки. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Ребёнка, которого оставили на улице Рахат в Жанаозене, готовят к переводу в Дом малютки. Врождённых патологий у мальчика не обнаружили. Сейчас он весит 3 килограмма 440 граммов. Состояние грудничка врачи оценивают как удовлетворительное.

- Молоко малыш пьёт через бутылочку. Отдел опеки и попечительства готовит необходимые документы для перевода в Дом малютки. Больница готова передать мальчика в социальное учреждение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что мать ребенка ещё так и не нашли.

Напомним, 11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил 2 килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус.

В полиции данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РК (Оставление в опасности).

Автор Диляра Искакова



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