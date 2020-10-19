В Мангистау проводят вакцинацию против птичьего гриппа

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По данным Шамгали Хамиева, на 1 октября в Мангистауской области насчитывается 20 678 голов птиц. Из них 6 566 - в личных подворьях в 15 населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от Каспийского моря.



- В регион 8 октября завезено 3 500 доз вакцин от птичьего гриппа, выделенных Министерством сельского хозяйства РК. В населённых пунктах, более удалённых от моря, отсутствует риск заражения птичьим гриппом домашней птицы. На данный момент в регионе не зарегистрировано случаев заражения и массовой гибели диких птиц. Общая эпизоотическая и ветеринарно - санитарная ситуация в области находится на постоянном и ежедневном контроле, – сообщил Шамгали Хамиев, руководитель управления ветеринарии Мангистау.



По данным председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, всего в Казахстане имеется 46 миллионов голов птиц, процент падежа от вспышки птичьего гриппа этой осенью составляет 0,9 процента. Директор департамента ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности министерства Гульжан Нуртазина заявила, что основными причинами вспышки птичьего гриппа является несоблюдение санитарно-ветеринарных требований, а также контакт перелётных птиц с кормом домашних животных. Ежегодно через Казахстан пролетают около двух миллионов диких птиц.