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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

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В Мангистау проводят вакцинацию против птичьего гриппа

С 9 по 13 октября проведена вакцинация 3 412 голов птиц в селах Мунайлинского и Тупкараганского районов и Актау. Всего привить планируют 3500 пернатых. Об этом рассказал Шамгали Хамиев, руководитель управления ветеринарии Мангистау.

Фото из открытых источников
По данным Шамгали Хамиева, на 1 октября в Мангистауской области насчитывается 20 678 голов птиц. Из них 6 566 - в личных подворьях в 15 населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от Каспийского моря.

- В регион 8 октября завезено 3 500 доз вакцин от птичьего гриппа, выделенных Министерством сельского хозяйства РК. В населённых пунктах, более удалённых от моря, отсутствует риск заражения птичьим гриппом домашней птицы. На данный момент в регионе не зарегистрировано случаев заражения и массовой гибели диких птиц. Общая эпизоотическая и ветеринарно - санитарная ситуация в области находится на постоянном и ежедневном контроле, – сообщил Шамгали Хамиев, руководитель управления ветеринарии Мангистау.

По данным председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, всего в Казахстане имеется 46 миллионов голов птиц, процент падежа от вспышки птичьего гриппа этой осенью составляет 0,9 процента. Директор департамента ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности министерства Гульжан Нуртазина заявила, что основными причинами вспышки птичьего гриппа является несоблюдение санитарно-ветеринарных требований, а также контакт перелётных птиц с кормом домашних животных. Ежегодно через Казахстан пролетают около двух миллионов диких птиц.



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