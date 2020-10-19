Видео собачьих боёв сняли в Мангистау в 2017 году: Зоозащитники и пользователи сети считают версию неправдивой

Кадр видеоролика
Опубликованное в Сети видео собачьего боя, по мнению Ольги Бахтеевой, было снято недавно.
- Если посмотреть внимательно на кадры видео, то можно заметить четверых зрителей, которые были в масках. Три года назад никто в нашем регионе ни сшитые многоразовые, ни одноразовые медицинские маски не носил. Любой пользователь гаджетов знает, что все фото и видео, которые мы снимаем на телефоны хранятся вместе с датой съёмки. Пусть полиция обнародует скриншоты с телефона автора видео и докажет, что кадры, действительно, сняли в 2017 году, как они утверждают. Но этого никто не сделает по одной простой причине – информация о том, что видео сняли в 2017 году – наглая ложь, - заявила руководитель общественного фонда «Шанс» Ольга Бахтеева.
Журналист из Нур-Султана Саби Байбусинов на своей странице в Facebook также усомнился в том, что видео сняли в 2017 году.
- Странное дело, посмотрите внимательно видео, и вы насчитаете, как минимум, человек пять, которые носят маски. Я запамятовал или у нас три года назад маски уже были обязательным атрибутом гардероба? Собачьими боями, наверное, никого не удивишь в нашей стране. Дело в том, что по закону такое вот «тестирование» не запрещено и не разрешено. Вот и прикрываются организаторы этим. В новом проекте закона о защите животных есть норма, где прописано, что собачьи бои будут запрещены в Казахстане. Но одно дело прописано, а будет ли это работать. Сейчас, например, очень сложно привлечь к ответственности тех, кто издевается над животными. В УК РК есть статья, но доказать это практически невозможно. В год в Казахстане регистрируется порядка 500 таких дел, но до суда доходит лишь один процент. ОДИН ПРОЦЕНТ! Помните историю в том же Актау, где люди палками и булыжниками били тюленя. Дело недавно закрыли, - написал в Facebook Саби Байбусинов.
Напомним, в департаменте полиции Мангистауской области предоставили информацию о том, что стражи порядка нашли автора опубликованного в социальных сетях видео собачьих боёв. Им оказался житель Жанаозена, который рассказал , что кадры были сняты три года назад – в 2017 году.
Примечание: редакция Lada.kz замедлила опубликованный видеоролик и указала участников видео, которые были в масках. Журналисты Lada.kz не поддерживают проведение собачьих боев. Мы осуждаем жестокое обращение с животными.
- Если посмотреть внимательно на кадры видео, то можно заметить четверых зрителей, которые были в масках. Три года назад никто в нашем регионе ни сшитые многоразовые, ни одноразовые медицинские маски не носил. Любой пользователь гаджетов знает, что все фото и видео, которые мы снимаем на телефоны хранятся вместе с датой съёмки. Пусть полиция обнародует скриншоты с телефона автора видео и докажет, что кадры, действительно, сняли в 2017 году, как они утверждают. Но этого никто не сделает по одной простой причине – информация о том, что видео сняли в 2017 году – наглая ложь, - заявила руководитель общественного фонда «Шанс» Ольга Бахтеева.
Журналист из Нур-Султана Саби Байбусинов на своей странице в Facebook также усомнился в том, что видео сняли в 2017 году.
- Странное дело, посмотрите внимательно видео, и вы насчитаете, как минимум, человек пять, которые носят маски. Я запамятовал или у нас три года назад маски уже были обязательным атрибутом гардероба? Собачьими боями, наверное, никого не удивишь в нашей стране. Дело в том, что по закону такое вот «тестирование» не запрещено и не разрешено. Вот и прикрываются организаторы этим. В новом проекте закона о защите животных есть норма, где прописано, что собачьи бои будут запрещены в Казахстане. Но одно дело прописано, а будет ли это работать. Сейчас, например, очень сложно привлечь к ответственности тех, кто издевается над животными. В УК РК есть статья, но доказать это практически невозможно. В год в Казахстане регистрируется порядка 500 таких дел, но до суда доходит лишь один процент. ОДИН ПРОЦЕНТ! Помните историю в том же Актау, где люди палками и булыжниками били тюленя. Дело недавно закрыли, - написал в Facebook Саби Байбусинов.
Напомним, в департаменте полиции Мангистауской области предоставили информацию о том, что стражи порядка нашли автора опубликованного в социальных сетях видео собачьих боёв. Им оказался житель Жанаозена, который рассказал , что кадры были сняты три года назад – в 2017 году.
Примечание: редакция Lada.kz замедлила опубликованный видеоролик и указала участников видео, которые были в масках. Журналисты Lada.kz не поддерживают проведение собачьих боев. Мы осуждаем жестокое обращение с животными.
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