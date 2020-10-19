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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 506

Полиция Мангистау: видео собачьих боёв было снято в 2017 году

Автор опубликованного в интернете видео собачьих боёв рассказал, что ролик был снят три года назад. Об этом мужчина заявил полицейским, когда стражи порядка его задержали.

Скрин видео
По данным жителя Жанаозена, видео было снято в 2017 году недалеко от посёлка Батыр.

- Мужчина рассказал, что нашёл видео собачьих боёв в телефоне и решил опубликовать их в Stories в своей социальной сети. Наши сотрудники следят, чтобы незаконные мероприятия на территории региона не проводились, – рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Зоозащитники ранее заявляли, что эти бои были сняты в Жанаозене.

- Бои собак запрещены. Условно. Однако бои собак проводятся. Этот бой прошёл в Жанаозене, - заявляли зоозащитники.



Напомним, зоозащитники отмечали, что в Мангистауской области проведение собачьих боёв - не редкость.

- Есть люди, которые вербуют владельцев собак для участия их питомцев в жестоких схватках. На кону ценные призы: машины и тысячи долларов, - говорила Ольга Бахтеева, руководитель общественного фонда "Шанс".

В 2015 году полицейские Мангистау сообщали, что в Казахстане закон запрещает жестокое обращение с животными, однако организацию собачьих боёв трудно отнести к статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан о жестоком обращении с животными.

- Организаторы, возможно, проводят бои под видом тестового испытания на предмет определения бойцовских качеств собаки, - заявляли тогда в полиции.



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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:40
Ну да ну да. )) В общем, надо разоблачать в открытую и показать кто из полицейских выводит на бои своих собак, а сами стоят в толпе и смотрят.

всё вижу
 
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dvd.mo (Посетители) Сегодня, 11:03
Ай сауболш. Терпилы сосите свои пальцы.
 
 

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