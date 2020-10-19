Полиция Мангистау: видео собачьих боёв было снято в 2017 году

Скрин видео
По данным жителя Жанаозена, видео было снято в 2017 году недалеко от посёлка Батыр.
- Мужчина рассказал, что нашёл видео собачьих боёв в телефоне и решил опубликовать их в Stories в своей социальной сети. Наши сотрудники следят, чтобы незаконные мероприятия на территории региона не проводились, – рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Зоозащитники ранее заявляли, что эти бои были сняты в Жанаозене.
- Бои собак запрещены. Условно. Однако бои собак проводятся. Этот бой прошёл в Жанаозене, - заявляли зоозащитники.
Напомним, зоозащитники отмечали, что в Мангистауской области проведение собачьих боёв - не редкость.
- Есть люди, которые вербуют владельцев собак для участия их питомцев в жестоких схватках. На кону ценные призы: машины и тысячи долларов, - говорила Ольга Бахтеева, руководитель общественного фонда "Шанс".
В 2015 году полицейские Мангистау сообщали, что в Казахстане закон запрещает жестокое обращение с животными, однако организацию собачьих боёв трудно отнести к статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан о жестоком обращении с животными.
- Организаторы, возможно, проводят бои под видом тестового испытания на предмет определения бойцовских качеств собаки, - заявляли тогда в полиции.
- Мужчина рассказал, что нашёл видео собачьих боёв в телефоне и решил опубликовать их в Stories в своей социальной сети. Наши сотрудники следят, чтобы незаконные мероприятия на территории региона не проводились, – рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Зоозащитники ранее заявляли, что эти бои были сняты в Жанаозене.
- Бои собак запрещены. Условно. Однако бои собак проводятся. Этот бой прошёл в Жанаозене, - заявляли зоозащитники.
Напомним, зоозащитники отмечали, что в Мангистауской области проведение собачьих боёв - не редкость.
- Есть люди, которые вербуют владельцев собак для участия их питомцев в жестоких схватках. На кону ценные призы: машины и тысячи долларов, - говорила Ольга Бахтеева, руководитель общественного фонда "Шанс".
В 2015 году полицейские Мангистау сообщали, что в Казахстане закон запрещает жестокое обращение с животными, однако организацию собачьих боёв трудно отнести к статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан о жестоком обращении с животными.
- Организаторы, возможно, проводят бои под видом тестового испытания на предмет определения бойцовских качеств собаки, - заявляли тогда в полиции.