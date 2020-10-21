Главный санитарный врач Мангистауской области: Кинотеатры и спортзалы возобновят свою работу

Газиз Надуев. Фото lada.kz

В Мангистауской области ослабили действующие карантинные меры, разрешив работу кинотеатрам и спортивным залам.



- С 23 октября возобновят деятельность спортивные объекты, фитнес-центры, тренажёрные залы при условии не более 30% заполняемости от общего количества посетителей по проектной мощности объекта. С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 торгово-развлекательных центров, торговых домов и крытых рынков. С 26 октября возобновляется работа кинотеатров заполняемостью не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области.



В Мангистау, как и прежде, запрещено работать детским дошкольным учреждениям, кроме дежурных групп в детских садах, бильярдным, компьютерным клубам, развлекательным заведениям, банкетным залам и ночным клубам.



Автор Диляра Искакова