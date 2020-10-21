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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 20:25

Просмотров: 6095

Главный санитарный врач Мангистауской области: Кинотеатры и спортзалы возобновят свою работу

В Мангистау торговым домам, торгово-развлекательным центрам и крытым рынкам разрешили работать по субботам. Свою деятельность возобновляют кинотеатры и спортивные залы с заполняемостью не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима, сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.

Газиз Надуев. Фото lada.kz
В Мангистауской области ослабили действующие карантинные меры, разрешив работу кинотеатрам и спортивным залам.

- С 23 октября возобновят деятельность спортивные объекты, фитнес-центры, тренажёрные залы при условии не более 30% заполняемости от общего количества посетителей по проектной мощности объекта. С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 торгово-развлекательных центров, торговых домов и крытых рынков. С 26 октября возобновляется работа кинотеатров заполняемостью не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области.

В Мангистау, как и прежде, запрещено работать детским дошкольным учреждениям, кроме дежурных групп в детских садах, бильярдным, компьютерным клубам, развлекательным заведениям, банкетным залам и ночным клубам.

Автор Диляра Искакова



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Комментарии ( 8 )

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IsqAlex (Посетители) Сегодня, 00:09
Мда, далеко идём, медленно но верно. Кинотеатры конечно нам нужны по зарез. Люди не могут выйти из дома на работу по причине воспитания детей и контроля школьной программы, но увы! ...... будем спортсменами со знанием видеотеки всех кинотеатров.
 
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Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:22
Почему дежурные дошкольные группы в садах есть, а в школе нет. Чем эти дети отличаются друг от друга. Первоклассников пустили, пустите и наших детей. Вся школа пустая, на школу два дошкольных класса и большие кабинеты. В саду все 15 человек в одной комнате весь день.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 tolk (Посетители) Вчера, 22:39
Сверху шапалак дали.
 
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 Freeman81 (Посетители) Вчера, 22:37
Созрел таки

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Добрыня (Посетители) Вчера, 21:46
Ночные клубы можно вообще переквалифицировать в дворовые клубы для детей и подростков как было при СССР, а то по открывали гаюшников! Кальянные закрыли! За это огромный лайк господа
 
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 babe (Посетители) Вчера, 20:38
Yanis,
Мозгов нет , вот и запрещали!
 
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 Yanis (Посетители) Вчера, 20:32
Спортивные залы для чего запрещали вообще?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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 babe (Посетители) Вчера, 20:28
Самая лучшая новость!
 
 

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