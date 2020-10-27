Галымжан Серикбаев: На посадку новых деревьев в Актау средств нет

Фото из архива Lada.kz
В Актау приостановили посадку новых зелёных насаждений до конца этого года. Причиной стало отсутствие средств у нынешней компании-озеленителя ТОО «Кала жолдары».
- Мы занимаемся озеленением только с 10 сентября. Наш бюджет не рассчитан на работу с саженцами в этом году. До конца года наши сотрудники будут только окапывать, обрезать и обрабатывать уже существующие деревья от вредителей. Пока не ясно, на какую сумму и какой объём работ произведён компанией, ранее ответственной за озеленение города. Для этого будет создана комиссия по оценке ущерба от действий общественного объединения «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщил Галымжан Серикбаев.
Напомним, победителем тендера на озеленение Актау в этом году стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зелёных насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге. В технической спецификации было указано, что организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев.
В начале сентября городской акимат после многочисленных жалоб жителей расторг договор с ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» в одностороннем порядке. Обязанности по озеленению Актау перешли к ТОО «Кала жолдары».
Ранее организацию вернули из частной в государственную собственность.
- Мы занимаемся озеленением только с 10 сентября. Наш бюджет не рассчитан на работу с саженцами в этом году. До конца года наши сотрудники будут только окапывать, обрезать и обрабатывать уже существующие деревья от вредителей. Пока не ясно, на какую сумму и какой объём работ произведён компанией, ранее ответственной за озеленение города. Для этого будет создана комиссия по оценке ущерба от действий общественного объединения «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщил Галымжан Серикбаев.
Напомним, победителем тендера на озеленение Актау в этом году стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зелёных насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге. В технической спецификации было указано, что организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев.
В начале сентября городской акимат после многочисленных жалоб жителей расторг договор с ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» в одностороннем порядке. Обязанности по озеленению Актау перешли к ТОО «Кала жолдары».
Ранее организацию вернули из частной в государственную собственность.