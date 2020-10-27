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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 18:03

Просмотров: 2788

Галымжан Серикбаев: На посадку новых деревьев в Актау средств нет

Бюджет товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала жолдары» не рассчитан на посадку саженцев до конца этого года. Об этом сообщил Галымжан Серикбаев, директор ТОО «Кала жолдары».

Фото из архива Lada.kz
В Актау приостановили посадку новых зелёных насаждений до конца этого года. Причиной стало отсутствие средств у нынешней компании-озеленителя ТОО «Кала жолдары».

- Мы занимаемся озеленением только с 10 сентября. Наш бюджет не рассчитан на работу с саженцами в этом году. До конца года наши сотрудники будут только окапывать, обрезать и обрабатывать уже существующие деревья от вредителей. Пока не ясно, на какую сумму и какой объём работ произведён компанией, ранее ответственной за озеленение города. Для этого будет создана комиссия по оценке ущерба от действий общественного объединения «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщил Галымжан Серикбаев.

Напомним, победителем тендера на озеленение Актау в этом году стало ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен». Выделенные на содержание зелёных насаждений средства составили 794 миллиона 642 тысячи тенге. В технической спецификации было указано, что организация озеленительных работ должна будет высадить 1500 саженцев лиственных и хвойных деревьев.

В начале сентября городской акимат после многочисленных жалоб жителей расторг договор с ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» в одностороннем порядке. Обязанности по озеленению Актау перешли к ТОО «Кала жолдары».

Ранее организацию вернули из частной в государственную собственность.



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Комментарии ( 20 )

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Forever Young (Посетители) Вчера, 23:45
все план выполнен 794 миллиона 642 тысячи тенге потрачено))))))))) хотябы искуственные посадили бы...
 
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  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Вчера, 23:32
Деревья в нашем городе, сажают для распила бюджета, а не для озеленения,такова действительность.
 
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  • tolk
  • Forever Young
 asnural (Посетители) Вчера, 21:07
No comment.
После недавней "клоунады" с закатанным асфальтом газовой трубой в Тупкараганском районе Мангистауской области решили,
и.о. директором ГКП "Коммунальная служба" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тупкараганского района Мангистауской области назначить Танаша Ускенова, который по сообщениям СМИ в 2012 году обвинялся в присвоении денежных средств в размере более 26 млн. тенге, который он обманным путём выманил у 36 жителей города Жанаозен, якобы за трудоустройство в Озенмунайгаз и его подразделения.
@yyedilov
 
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  • Сергей Владимиров
 vaterloo (Посетители) Вчера, 20:43
Лесорубы пусть за свой счет сажают деревья! Одно срубил -пять посади или самого приземлят!
 
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  • Pavelmwest
  • Ну Ну
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  • tolk
  • mer
 leo529 (Посетители) Вчера, 20:40
Это замечательная новость. Пожалуй, это будет первый случай, когда деньги не потратят впустую. Все равно, всё, что посадите, засохнет или будет выкорчевано через год-другой.
 
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  • vaterloo
  • Papirosso
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 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 20:36
Пусть расскажут сколько раз деревья полили на выделенные деньги, и видео как поливная система работала. У нас в 12 мкр , около флагштока ни разу не полили ели. Только траву у дороги, зато организовали себе туалет за елками. Лада.кз мои фото и жалобу не опубликовала, писала два раз, несколько раз писала в Акимат. Деревья погибаю. Напротив Кашагана, и по периметру 11 мкр, привезли грунт с травой, ни одна травка не взошла, потому что полива не было.

А как работает их новомодная система и как должен выглядеть грунт с травой, можно увидеть напротив 12-23, около ДВД. Там все работает.

12-17 трактором сломали всю поливную систему, сзади дома строят новое помещение, где Аметист, но никто даже не заметил. Потому что замаслили глаза, выпустили статьи о новой системе и забыли , даже не проверили ее ни разу.

Аллея Геологов, в 12 мкр. Там было 3 дороги, две переделали, а третью просто присыпали землей. Посадили кустики, не поливали, кусты засохли. Недавно было открытие этой Аллеи, привезли новые елочки и какие то кустики, посадили, сделали фото и забыли.

Сколько можно. Скоро весь город засохнет.

В Жанаозене будут проводить капельное орошение, и если у них получится, убирать надо нашего Акима, не может он руководить своими подчиненными, не следит за городом и за тем на что уходят наши деньги.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 spamregg (Посетители) Вчера, 20:19
Космос,
Расследование не ждите) ведь в нем выйдешь на себя 100%. Поэтому просто расторгли договор. Бабки то кончились) потом будет еще ОО ТОО и будут новые договора.
 
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 Guz (Посетители) Вчера, 20:19
Вот ворюги не акимат,а воровская малина.....
 
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 spamregg (Посетители) Вчера, 20:16
молодцы, как быстро потратили 800 лямов)схемы схемы.... Фото конечно огонь, как было и как стало.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 19:49
Цитата: Businessman
Из года в год одно и тоже.

Летние откаты на полив распилили, теперь будут ждать мороза и снега на новые стихийные "тендеры".

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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