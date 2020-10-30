Серикбай Трумов: до 79% планируется довести показатель водоснабжения сел в Мангистау

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По словам Серикбая Трумова, на сегодняшний день города региона обеспечены водой на 100 процентов, сельские населенные пункты на 75,8 процента. По плану, до конца 2020 года этот показатель должен увеличится до 79,3 процента.



Как отметил аким области, вскоре также планируется завершить строительство нескольких проектов по обеспечению водой населенных пунктов Кызылтобе и Бирлик Мунайлинского района, новых земельных участков села Акшукур Тупкараганского района и села С. Шапагатова с доведением этого показателя до 79,3 процента.



Разработан проект «Комплексного плана обеспечения питьевой водой Мангистауской области на 2020-2025 годы». Он делится на три основных направления:



1) Водоснабжение путем опреснения воды из Каспийского моря;

2) Использование подземных вод;

3) Использование канализационной воды для полива зеленых насаждений.