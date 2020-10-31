Полуостров сокровищ: Блогер опубликовала видео о Мангистау

Скриншот видеоматериала
Казахстанский блогер Елена Кулеле, которая ранее запечатлела достопримечательности Актау, на этот раз выложила видео с красивыми местами всего Мангистау.
В объектив оператора передачи «Life is food» попали пески Кызылкум, сор Тузбаир и гора Бозжыра.
Блогеру удалось запечатлеть туристов из Алматы, а также предложение руки и сердца от местного романтика.
Елена Кукеле является ведущей проекта «Life is food», в котором она и её команда путешествует и готовит в различных местах Казахстана. Выпуски передачи выходят каждую неделю.
В объектив оператора передачи «Life is food» попали пески Кызылкум, сор Тузбаир и гора Бозжыра.
Блогеру удалось запечатлеть туристов из Алматы, а также предложение руки и сердца от местного романтика.
Елена Кукеле является ведущей проекта «Life is food», в котором она и её команда путешествует и готовит в различных местах Казахстана. Выпуски передачи выходят каждую неделю.
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