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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 12

Пожарные Мангистау спасли провалившегося в септик верблюда

Инцидент произошел в Форт-Шевченко. Спасателям пришлось вытаскивать верблюда с помощью аркана. Подробности этой истории и других спасательных работ рассказала Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, со 2 по 8 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 16 раз, в том числе один раз - на пожар, 12 раз - на случаи горения и три раз - на проведение аварийно-спасательных работ. Пришлось не только тушить пожары, но и спасать верблюда.

В воскресенье, 8 ноября, в 17:57 поступил необычный вызов о том, во дворе одного из домов в Форт-Шевченко в септик провалился верблюд. Спасатели вместе с хозяином дома с помощью аркана вытащили животное из ямы.

Пожарные Мангистау спасли провалившегося в септик верблюда


Пожарные Мангистау спасли провалившегося в септик верблюда


В субботу, 7 ноября, спасателям пришлось помогать сотрудникам полиции. В 5:44 огнеборцы механическим ручным инструментом открыли входную дверь бара «Uncle Jack Family».

На участке промзоны №4 Актау 8 ноября произошло горение трансформатора. Площадь горения составила девять квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Пожарные Мангистау спасли провалившегося в септик верблюда


Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ напоминают жителям области о правилах безопасности в жилых домах:

- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;
- не оставляйте включённые электрические и газовые приборы без присмотра;
- не допускайте небрежного обращения с огнём, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;
- не допускайте курения в постели, на лоджиях и балконах;
- не допускайте перегрузки электросетей путём включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;
- не допускайте применения электропредохранителей не заводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;
- не допускайте хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.

Что никогда не нужно делать при пожаре в квартире:

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 3-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).

Избежать беды из-за пожара помогут следующие меры пожарной безопасности:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем;
- не курите в постели, не разбрасывайте окурки, не сбрасывайте их с балконов;
- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры;
- не перегружайте электросеть одновременным подключением большого числа электропотребителей;
- не применяйте самодельные предохранители - «жучки»;
- выполняйте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;
- не загромождайте лестничные клетки.



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