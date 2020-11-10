Пожарные Мангистау спасли провалившегося в септик верблюда

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, со 2 по 8 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 16 раз, в том числе один раз - на пожар, 12 раз - на случаи горения и три раз - на проведение аварийно-спасательных работ. Пришлось не только тушить пожары, но и спасать верблюда.В воскресенье, 8 ноября, в 17:57 поступил необычный вызов о том, во дворе одного из домов в Форт-Шевченко в септик провалился верблюд. Спасатели вместе с хозяином дома с помощью аркана вытащили животное из ямы.В субботу, 7 ноября, спасателям пришлось помогать сотрудникам полиции. В 5:44 огнеборцы механическим ручным инструментом открыли входную дверь бара «Uncle Jack Family».На участке промзоны №4 Актау 8 ноября произошло горение трансформатора. Площадь горения составила девять квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;- не оставляйте включённые электрические и газовые приборы без присмотра;- не допускайте небрежного обращения с огнём, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;- не допускайте курения в постели, на лоджиях и балконах;- не допускайте перегрузки электросетей путём включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;- не допускайте применения электропредохранителей не заводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;- не допускайте хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);- прыгать из окна (начиная с 3-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).- не оставляйте малолетних детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем;- не курите в постели, не разбрасывайте окурки, не сбрасывайте их с балконов;- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры;- не перегружайте электросеть одновременным подключением большого числа электропотребителей;- не применяйте самодельные предохранители - «жучки»;- выполняйте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;- не загромождайте лестничные клетки.