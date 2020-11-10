Как в Дубае: Фото полицейского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появилось в Сети

В Сети появились фотографии внедорожника марки Toyota Land Cruiser 200, который, предположительно, принадлежит департаменту полиции Мангистауской области.Автомобиль сфотографировали в районе урочища Бозжыра и возле дорожного указателя к подземной мечети Бекет-Ата.Пользователи Сети сравнили автомобиль с транспортными средствами полицейских в Дубае.Жители региона предположили, что на данном транспортном средстве сопровождали высокопоставленного чиновника.- Либо для министра в сопровождение дали, либо старые акиматовские авто передали на баланс нашему департаменту, - предположил пользователь Сети.Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области.