Как в Дубае: Фото полицейского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появилось в Сети

Фото пользователя Сети
В Сети появились фотографии внедорожника марки Toyota Land Cruiser 200, который, предположительно, принадлежит департаменту полиции Мангистауской области.
Автомобиль сфотографировали в районе урочища Бозжыра и возле дорожного указателя к подземной мечети Бекет-Ата.
Пользователи Сети сравнили автомобиль с транспортными средствами полицейских в Дубае.
Жители региона предположили, что на данном транспортном средстве сопровождали высокопоставленного чиновника.
- Либо для министра в сопровождение дали, либо старые акиматовские авто передали на баланс нашему департаменту, - предположил пользователь Сети.
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области.
Автомобиль сфотографировали в районе урочища Бозжыра и возле дорожного указателя к подземной мечети Бекет-Ата.
Пользователи Сети сравнили автомобиль с транспортными средствами полицейских в Дубае.
Жители региона предположили, что на данном транспортном средстве сопровождали высокопоставленного чиновника.
- Либо для министра в сопровождение дали, либо старые акиматовские авто передали на баланс нашему департаменту, - предположил пользователь Сети.
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области.