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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 5042

Как в Дубае: Фото полицейского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появилось в Сети

Фотографии внедорожника марки Toyota Land Cruiser 200 опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль оборудован проблесковыми маячками.

Фото пользователя Сети
В Сети появились фотографии внедорожника марки Toyota Land Cruiser 200, который, предположительно, принадлежит департаменту полиции Мангистауской области.

Автомобиль сфотографировали в районе урочища Бозжыра и возле дорожного указателя к подземной мечети Бекет-Ата.

Как в Дубае: Фото полицейского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появилось в Сети


Пользователи Сети сравнили автомобиль с транспортными средствами полицейских в Дубае.

Жители региона предположили, что на данном транспортном средстве сопровождали высокопоставленного чиновника.

- Либо для министра в сопровождение дали, либо старые акиматовские авто передали на баланс нашему департаменту, - предположил пользователь Сети.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 3 )

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Forever Young (Посетители) Сегодня, 20:01
стоит это авто от 28 лямов... и зачем эти менты покупают самые дорогие авто для патрулирования?
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:38
Круто чё. У нас патрульки новые камрюхи черные по городу тоже ездят :)

всё вижу
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 16:44
Давно пора их назад , на УАЗики пересадить!
 
 

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