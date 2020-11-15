«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 15 Ноября
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.52 KZT
  • €1 = 509.13 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:57

Просмотров: 737

Акимат разъяснил ситуацию со строительством отеля в урочище Бозжыра

В акимате Мангистауской области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.

Фото из доступных источников
Как отметили в акимате, никакие строительные работы на территории урочища в данный момент не ведутся.

Проект находится на стадии рассмотрения. Компания-застройщик не предоставила окончательный вариант проекта. Из трех предложенных концепций ни одну не утвердили.

- Граждане активно высказываются против строительства. Их также возмущает, что все ведется без одобрения общественности. Как было отмечено ранее, в администрацию региона или же в любое другое ответственное ведомство не предоставлена никакая проектная документация. Только после того, как к нам поступят все необходимые документы, будут проведены общественные слушания с участием экологов, экспертов в сфере туризма, журналистов и общественных активистов, - поделились в акимате.

Отмечается, что если все же будет решено строить туристический комплекс, то он будет располагаться на расстоянии не менее 1-1,5 километра от скал. Сама Бозжыра никаким образом не будет ограждена. Все останется как и прежде – максимально доступно для отдыхающих.

Власти уточнили, что информация о занимаемой площади отеля в 80 гектаров – не верная. Если это и произойдет, то площадь комплекса не будет превышать пять-шесть гектаров. Там не будет никаких многоэтажных зданий. Объект не будет позиционироваться как развлекательный центр. Это будет доступное место для отдыха туристов, комфортное, где появится возможность отдохнуть от долгой дороги.

- Есть опасения, что проект может повлиять на экологическую обстановку в данной местности, принести вред популяции обитающих там животных. Все это будет учитываться экспертами. Если строительство и будет, то будут использованы исключительно современнейшие экологические «зеленые» технологии. Будет налажен контроль за общественным порядком и чистотой территории, - также пообещали в акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 21:08
Решается вопрос денег, а не строительства)
Уже все решено, надо только определиться где.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • shurik_kz11
  • HalatHalatuHalat
  • ЁмоЁ
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:31
Как можно верить людям, которые на могли построить простую дощатую дорожку в центре города? когда на Скальной тропе открыли туалет? Через несколько месяцев после наплыва туда посетителей, ведь так? А что будет с этим прекрасным природным памятником, после наплыва народа туда? Ведь туалет опять вовремя не откроют. И это только самый простой вопрос, а таких проблем будет масса. И много чего при строительстве порушат, и не будет никакого контроля за посетителями. Вспомните когда нашли вандалов разрушивших тропу, опять же в центре города! Это случилось после возмущения сознательных жителей. Страшно подумать, что будет там, вдали от народа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • arelav_74
  • Космос
  • HalatHalatuHalat
  • ЁмоЁ
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:23
Кто давал разъеснения? Почему инкогнито? Может уборщица или охрана?
Почему нет ФИО и должности?
Опять партизанят.

Пусть Трумов даст внятное разъяснение! Почему была подогнана строительная техника?почему оставили щебень?почему принимаются решения без согласования с экспертами и общественностью?

Почему по всем резонансным вопросам наши акимы уходят в отключку и не комментируют происходящее?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика