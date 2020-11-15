Акимат разъяснил ситуацию со строительством отеля в урочище Бозжыра

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Как отметили в акимате, никакие строительные работы на территории урочища в данный момент не ведутся.



Проект находится на стадии рассмотрения. Компания-застройщик не предоставила окончательный вариант проекта. Из трех предложенных концепций ни одну не утвердили.



- Граждане активно высказываются против строительства. Их также возмущает, что все ведется без одобрения общественности. Как было отмечено ранее, в администрацию региона или же в любое другое ответственное ведомство не предоставлена никакая проектная документация. Только после того, как к нам поступят все необходимые документы, будут проведены общественные слушания с участием экологов, экспертов в сфере туризма, журналистов и общественных активистов, - поделились в акимате.



Отмечается, что если все же будет решено строить туристический комплекс, то он будет располагаться на расстоянии не менее 1-1,5 километра от скал. Сама Бозжыра никаким образом не будет ограждена. Все останется как и прежде – максимально доступно для отдыхающих.



Власти уточнили, что информация о занимаемой площади отеля в 80 гектаров – не верная. Если это и произойдет, то площадь комплекса не будет превышать пять-шесть гектаров. Там не будет никаких многоэтажных зданий. Объект не будет позиционироваться как развлекательный центр. Это будет доступное место для отдыха туристов, комфортное, где появится возможность отдохнуть от долгой дороги.



- Есть опасения, что проект может повлиять на экологическую обстановку в данной местности, принести вред популяции обитающих там животных. Все это будет учитываться экспертами. Если строительство и будет, то будут использованы исключительно современнейшие экологические «зеленые» технологии. Будет налажен контроль за общественным порядком и чистотой территории, - также пообещали в акимате.