Беременные лежат в коридорах: Жительница Актау пожаловалась на отсутствие мест в палатах областного перинатального центра

Фото предоставила Несибели Балтаева

Насиба Балтаева рассказала, что врачи предложили ее сестре лечь в коридоре, потому что в палатах не хватает мест.



- Моя сестра на седьмом месяце беременности. У нее отеки и низкий гемоглобин. Сначала она обратилась в городской родильный дом, но те отправили ее в 34 микрорайон, в областной перинатальный центр. Туда она поступила в 10 утра. Врачи отказываются размещать ее в палату, объясняя это тем, что в ОПЦ не хватает мест. Рядом с ней в коридоре до сих пор лежат другие беременные. В коридоре при этом очень холодно! Свекровь моей сестры принесла ей одеяло. Я не понимаю, как в таком огромном здании не может хватать места, - жалуется Насиба Балтаева.



Женщина рассказала о реакции врачей после того, как она опубликовала в Сеть фото, на котором видно, как женщины лежат в коридоре.



- Мою сестру сейчас врачи терроризируют за то, что она выставила это фото. Хотя выставила не она, а я. Знакомая свекрови моей сестры, которая работает в больнице, сказала, что ее положат в палату. Получается, что без знакомств врачи не будут оказывать помощь тем, кому она нужна, - негодует Насиба Балтаева.



Lada.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения Мангистауской области.



Областной перинатальный центр Мангистауской области переехал в новое здание в октябре 2018 года. Его площадь составляет 20 тысяч квадратных метров, что почти в три раза превышает площадь здания родильного дома в 26 микрорайоне Актау.