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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 2793

Беременные лежат в коридорах: Жительница Актау пожаловалась на отсутствие мест в палатах областного перинатального центра

Жительница Актау Насиба Балтаева рассказала, что её сестра на седьмом месяце беременности обратилась в областной перинатальный центр с жалобами на низкий гемоглобин и отеки. Однако врачи отказались госпитализировать её и других женщин в палаты, предложив расположиться в коридоре.

Фото предоставила Несибели Балтаева
Насиба Балтаева рассказала, что врачи предложили ее сестре лечь в коридоре, потому что в палатах не хватает мест.

- Моя сестра на седьмом месяце беременности. У нее отеки и низкий гемоглобин. Сначала она обратилась в городской родильный дом, но те отправили ее в 34 микрорайон, в областной перинатальный центр. Туда она поступила в 10 утра. Врачи отказываются размещать ее в палату, объясняя это тем, что в ОПЦ не хватает мест. Рядом с ней в коридоре до сих пор лежат другие беременные. В коридоре при этом очень холодно! Свекровь моей сестры принесла ей одеяло. Я не понимаю, как в таком огромном здании не может хватать места, - жалуется Насиба Балтаева.

Женщина рассказала о реакции врачей после того, как она опубликовала в Сеть фото, на котором видно, как женщины лежат в коридоре.

- Мою сестру сейчас врачи терроризируют за то, что она выставила это фото. Хотя выставила не она, а я. Знакомая свекрови моей сестры, которая работает в больнице, сказала, что ее положат в палату. Получается, что без знакомств врачи не будут оказывать помощь тем, кому она нужна, - негодует Насиба Балтаева.

Lada.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения Мангистауской области.

Областной перинатальный центр Мангистауской области переехал в новое здание в октябре 2018 года. Его площадь составляет 20 тысяч квадратных метров, что почти в три раза превышает площадь здания родильного дома в 26 микрорайоне Актау.



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Комментарии ( 5 )

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  • Жанар
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:25
Цитата: tolk
Что на это скажет аким?

Рожайте дома, раз приехали на "историческую" родину.
Цитата: мунайши73
Дальше сестру ждёт детский сад на крыше и школа в спортзале.Ну, а потом одно рабочее место на пятерых.

Это точно.
 
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  • Сухов.
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:12
Что на это скажет аким?
 
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  • Сухов.
 Cucu (Посетители) Сегодня, 18:46
Так скажем я при беременности не раз обращалась в роддом и там всегда так если не рожаешь и нет предпосылок для того что ты рожаешь или действительно нужно ложить на сохранение.а не то что ты сама пришла из за отеков и гемоглобина это почти у всех беременных,на всех таких умных конечно палат не хватает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ЁмоЁ
  • PoZitron
  • Сергей Владимиров
  • синдбад
  • tolk
  • Сухов.
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:44
Это грамотное планирование строительства социальных объектов и размещение прибывающего населения.Дальше сестру ждёт детский сад на крыше и школа в спортзале.Ну, а потом одно рабочее место на пятерых.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • zhanino
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:45
Видите, если в роддоме такое происходит, то что же в инфекционных отделах творится!
 
 

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