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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 216

Автопарк станции Скорой помощи в Бейнеу пополнился пятью новыми автомобилями

Сегодня, 20 ноября, фельдшерам вручили ключи от пяти специализированных машин Скорой помощи.

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Новые автомобили передали станции Скорой и неотложной помощи Бейнеуского района 20 ноября.

- Всего в Бейнеуский район были переданы ключи от пяти автомобилей Скорой помощи, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Бейнеуском районе эпидемиологическая ситуация стабильная.



Напомним, 20 октября аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки Hyundai 350.

Местная нефтяная компания 13 ноября передала областной станции Скорой и неотложной помощи три новых специализированных автомобиля.



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