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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:45

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Стала известна дата онлайн-встречи министра внутренних дел с жителями Мангистау

Жители Мангистауской области смогут онлайн попасть на приём к министру внутренних дел и руководителям полиции региона 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

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Приём граждан будет проведён посредством интернет-платформы ZOOM.

Часы проведения приёма (время местное):
- руководством МВД с 10:00 до 13:00;
– начальниками территориальных органов и подразделений внутренних дел, а также уголовно-исполнительной системы – с 15:00 до 18:00.

- По Мангистауской области на приём к министру, начальникам департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы запись производится с 23 по 25 ноября по телефону: 8(7292)34-30-60. Электронный адрес: PRESS_MANGISTAU@mail.kz, WhatsApp-номер: 8-708-302-74-32, - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области смогут онлайн попасть на приём к министру внутренних дел и руководителям полиции региона.

Позже в ДП региона сообщили о возможном переносе мероприятия на другой день.



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