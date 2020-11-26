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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 1000

«Всё! Кина не будет!» Проводить съёмку с дронов над озером Караколь запрещено

Об этом заявил Талгат Аленов, государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото из архива
Талгат Аленов отметил, что в последнее время немало граждан публикуют фото и видеосъемки с моментом пребывания на территории Карагие-Каракольского государственного природного заказника с общим фоном природной местности, в частности, момент пребывания на озере Караколь различных птиц, включая перелетных фламинго.

По его словам, согласно пункту 2 статьи 12 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 г. N 593 при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение основных требований.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 14 того же Закона пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания тюленей, диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра запрещаются.

- Таким образом, при несоблюдении вышеуказанных требований, а также без согласования с уполномоченным органом, деятельность лиц, не связанных с крестьянскими хозяйствами и действия, которые могут воздействовать на среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации объектов животного мира, являются нарушением, - сказал Талгат Аленов.






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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:30
Надо как-то сбивать или отлавливать такие дроны другими дорогами или винтовкой.
 
 

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