«Всё! Кина не будет!» Проводить съёмку с дронов над озером Караколь запрещено







Талгат Аленов отметил, что в последнее время немало граждан публикуют фото и видеосъемки с моментом пребывания на территории Карагие-Каракольского государственного природного заказника с общим фоном природной местности, в частности, момент пребывания на озере Караколь различных птиц, включая перелетных фламинго.По его словам, согласно пункту 2 статьи 12 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 г. N 593 при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение основных требований.Также в соответствии с пунктом 3 статьи 14 того же Закона пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания тюленей, диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра запрещаются.- Таким образом, при несоблюдении вышеуказанных требований, а также без согласования с уполномоченным органом, деятельность лиц, не связанных с крестьянскими хозяйствами и действия, которые могут воздействовать на среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации объектов животного мира, являются нарушением, - сказал Талгат Аленов.