Несколько недавно установленных в Актау громкоговорителей упали

Скриншот видеоматериала
Пользователи Сети сняли на видео упавшие со столбов громкоговорители. По словам занимающегося монтажом динамиков, Амирхана Кулбаева, громкоговорители снесло со столбов ветром.
- Мы проехали с подрядчиком по городу, насчитали в общем пять упавших динамиков. Их уже начали устанавливать. Крепления у остальных проверят, - отметил Амирхан Кулбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау установили 650 громкоговорителей.
- Мы проехали с подрядчиком по городу, насчитали в общем пять упавших динамиков. Их уже начали устанавливать. Крепления у остальных проверят, - отметил Амирхан Кулбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау установили 650 громкоговорителей.