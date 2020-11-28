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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:31

Просмотров: 457

Несколько недавно установленных в Актау громкоговорителей упали

Подрядная компания обязалась установить упавшие громкоговорители снова и проверить крепления у остальных. Об этом сообщил Амирхан Кулбаев, директор культурно-досугового комплекса имени Абая.

Скриншот видеоматериала
Пользователи Сети сняли на видео упавшие со столбов громкоговорители. По словам занимающегося монтажом динамиков, Амирхана Кулбаева, громкоговорители снесло со столбов ветром.

- Мы проехали с подрядчиком по городу, насчитали в общем пять упавших динамиков. Их уже начали устанавливать. Крепления у остальных проверят, - отметил Амирхан Кулбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау установили 650 громкоговорителей.




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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 20:07
Цитата: Multiverse

Директор строительную команду имеет ?

Да!, крутой директор, но работники его лодыри разгильдяи.
Такой трофей лежит на дороге и не кто не подобрал, поставили бы его на столб в ауле и развлекали бы местную публику под звуки домбры.

Это точно.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:50
Директор строительную команду имеет ?
Вот как директор заказал, так и поставили строители )))
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 19:45
Неожиданно наступила зима, неожиданно налетел ветер :))
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:42
Каковы подрядчики таковы и громкоговорители
 
 

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