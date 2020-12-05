Работу мангистауских ТЦ по субботам продлевать не будут

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев выдвинул на заседании межведомственной комиссии предложение об увеличении графика работы торгово-развлекательных, торговых домов и центров площадью более 500 квадратных метров до 22:00. Он связал это с тем, что Мангистауская область входит в «зеленую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.
Предложение главного санврача области не поддержали.
График работы вышеперечисленных объектов остается прежним: в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.
Напомним, ранее Газиз Надуев также предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.
Предложение главного санврача области не поддержали.
График работы вышеперечисленных объектов остается прежним: в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.
Напомним, ранее Газиз Надуев также предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.