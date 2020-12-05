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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 1156

Работу мангистауских ТЦ по субботам продлевать не будут

Предложение главного санитарного врача региона о продлении работы торговых домов до 22:00 по субботам отклонили на заседании межведомственной комиссии. Об этом заявил Газиз Надуев, начальник департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев выдвинул на заседании межведомственной комиссии предложение об увеличении графика работы торгово-развлекательных, торговых домов и центров площадью более 500 квадратных метров до 22:00. Он связал это с тем, что Мангистауская область входит в «зеленую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Предложение главного санврача области не поддержали.

График работы вышеперечисленных объектов остается прежним: в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.

Напомним, ранее Газиз Надуев также предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
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  • serega111777
 elek (Посетители) Сегодня, 15:04
Возможно такое решение связано в связи с введением в Атырауской области "Жёлтого уровня" из-за резкого "всплеска" кол-ва инфицированных.
 
-1
  • babe
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  • kz1990
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 14:25
И не нужно, работники ТЦ то же люди и у них то же есть семьи и им то же нужно отдыхать, а ушлепышы т.е хозяева торговых точек а так же сервисных компаний думают только о своём кармане! Берите пример с Норвегии! Или что минталитет не позволяет?! А!?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:43
Ну как обычно: все для людей!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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