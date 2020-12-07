Ну очень гибкое решение! Бочки для полива в Актау не все не эффективны

Фото из архива Lada.kz
Актауский городской акимат ответил на запрос редакции lada.kz касательно эффективности использования резервуаров для полива деревьев.
В ноябре 2020 года аким города Нурдаулет Килыбай назвал резервуары для полива неэффективными. В пресс-службе акимата ответили, что он говорил о тех ёмкостях, которые установлены вдоль центральных улиц.
- Глава города имел в виду неэффективность их установки вдоль центральных дорог. В следующем году, эти ёмкости будут перенесены и установлены в скверах, парках и внутри микрорайонов. Данные бочки были установлены для полива зелёных насаждений методом капельного орошения. Сама система является одним из эффективных способов полива, которая используется во многих городах, - ответили в городском акимате.
В ответе говорится, что 200 резервуаров в 2021 году будут установлены в скверах, парках и в микрорайонах города для полива зелёных насаждений. Где именно они будут установлены, неизвестно. В январе 2021 года будет создана рабочая комиссия, которая определит и закрепит участки для установки этих бочек. Центральные улицы города, как и прежде, будут поливать частично с использованием водопровода и водовозами.
Что касается 840 миллионов тенге, которые были выделены обществу поддержки инвалидов «Атамекен», занимавшемуся на тот период проблемами озеленения в городе, ведётся следствие.
- С обществом поддержки инвалидов «Атамекен» был заключен договор на оказание услуг в сумме 840 миллионов тенге. Данные работы, начиная с марта по август месяцы, проводило указанное предприятие. Потраченные средства на приобретение резервуаров входят в сумму договора. Договор был расторгнут в конце августа в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим уходом подрядчика за зелёными насаждениями города. Направлены соответствующие письма в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Ведётся следствие, - ответили в городском акимате.
В ноябре 2020 года аким города Нурдаулет Килыбай назвал резервуары для полива неэффективными. В пресс-службе акимата ответили, что он говорил о тех ёмкостях, которые установлены вдоль центральных улиц.
- Глава города имел в виду неэффективность их установки вдоль центральных дорог. В следующем году, эти ёмкости будут перенесены и установлены в скверах, парках и внутри микрорайонов. Данные бочки были установлены для полива зелёных насаждений методом капельного орошения. Сама система является одним из эффективных способов полива, которая используется во многих городах, - ответили в городском акимате.
В ответе говорится, что 200 резервуаров в 2021 году будут установлены в скверах, парках и в микрорайонах города для полива зелёных насаждений. Где именно они будут установлены, неизвестно. В январе 2021 года будет создана рабочая комиссия, которая определит и закрепит участки для установки этих бочек. Центральные улицы города, как и прежде, будут поливать частично с использованием водопровода и водовозами.
Что касается 840 миллионов тенге, которые были выделены обществу поддержки инвалидов «Атамекен», занимавшемуся на тот период проблемами озеленения в городе, ведётся следствие.
- С обществом поддержки инвалидов «Атамекен» был заключен договор на оказание услуг в сумме 840 миллионов тенге. Данные работы, начиная с марта по август месяцы, проводило указанное предприятие. Потраченные средства на приобретение резервуаров входят в сумму договора. Договор был расторгнут в конце августа в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим уходом подрядчика за зелёными насаждениями города. Направлены соответствующие письма в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Ведётся следствие, - ответили в городском акимате.