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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 1344

Ну очень гибкое решение! Бочки для полива в Актау не все не эффективны

Заявление акима города о неэффективности ёмкостей для полива касается только тех резервуаров, которые установлены вдоль центральных дорог. Их будут переносить в микрорайоны, скверы и парки. Там они будут эффективными. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города Актау.

Фото из архива Lada.kz
Актауский городской акимат ответил на запрос редакции lada.kz касательно эффективности использования резервуаров для полива деревьев.

В ноябре 2020 года аким города Нурдаулет Килыбай назвал резервуары для полива неэффективными. В пресс-службе акимата ответили, что он говорил о тех ёмкостях, которые установлены вдоль центральных улиц.

- Глава города имел в виду неэффективность их установки вдоль центральных дорог. В следующем году, эти ёмкости будут перенесены и установлены в скверах, парках и внутри микрорайонов. Данные бочки были установлены для полива зелёных насаждений методом капельного орошения. Сама система является одним из эффективных способов полива, которая используется во многих городах, - ответили в городском акимате.

В ответе говорится, что 200 резервуаров в 2021 году будут установлены в скверах, парках и в микрорайонах города для полива зелёных насаждений. Где именно они будут установлены, неизвестно. В январе 2021 года будет создана рабочая комиссия, которая определит и закрепит участки для установки этих бочек. Центральные улицы города, как и прежде, будут поливать частично с использованием водопровода и водовозами.

Что касается 840 миллионов тенге, которые были выделены обществу поддержки инвалидов «Атамекен», занимавшемуся на тот период проблемами озеленения в городе, ведётся следствие.

- С обществом поддержки инвалидов «Атамекен» был заключен договор на оказание услуг в сумме 840 миллионов тенге. Данные работы, начиная с марта по август месяцы, проводило указанное предприятие. Потраченные средства на приобретение резервуаров входят в сумму договора. Договор был расторгнут в конце августа в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим уходом подрядчика за зелёными насаждениями города. Направлены соответствующие письма в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Ведётся следствие, - ответили в городском акимате.



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Комментарии ( 5 )

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  • tolk
  • касым
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:50
. В следующем году, эти ёмкости будут перенесены и установлены в скверах, парках и внутри микрорайонов.

не забудьте к ёмкостям этим лейки "примостырить". Штук 20-ть, что бы жители мкр. Сами поливали те сухостои, что ещё стоят, как тени былого...

Даже слов нет, что бы описать вашу бездарность ёкимат...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • мирабелла
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  • Сергей Владимиров
  • elek
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 Кари (Посетители) Сегодня, 11:46
в 12 мкр. начиная с парка Геологов и дальше к магазину "Алтынфуд" всё лето рыли, проводили пластиковые трубы для полива, за лето с них воды не дождались. На данный момент, там уложили асфальт и все эти трубы повыдергивали с корнями. Вопрос, зачем тогда нужен был этот мартышкин труд???? Сколько денег вбухали в это??
 
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  • mer
  • Сергей Владимиров
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:40
Удержать суммы денег потраченные на "неэфективные" бочки с подрядчиков и тех кто подписал акт приёмки этой работы
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 11:16
А некоторые бочки не потрудились опорожнить от воды и их благополучно разорвало на морозе,например в 6ом микрорайоне по центральной дороге.
 
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 11:07
В ноябре 2020 года аким города Нурдаулет Килыбай назвал резервуары для полива неэффективными.

Да!, бабло распилили на проценты, это были не бочки для полива которые не разу не использовали в течении лета, а рекламные тумбы для наклейки "своей" продукции.
Только когда приезжал хан 01, их срочно перекрасили в зелёный цвет ободрав рекламные наклейки.

Это точно.
 
 

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