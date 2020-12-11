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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

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Спасатели Актау напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании газового оборудования

Спасатели Мангистауской области напомнили о мерах предосторожности субъектам бизнеса, использующим газовые баллоны.

Фото из архива Lada.kz
Управление по чрезвычайным ситуациям Актау в целях недопущения пожаров на объектах общественного питания, а также защиты жизни и здоровья граждан рекомендует:

1. Не допускать использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

2. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) располагаются вне зданий в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3. Обеспечить допуск к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

4. Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

5. Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

6. Обеспечить объект огнетушителями по нормам положенности, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

- В связи с происшествием, которое произошло 21 ноября в одном из кафе Нур-Султана, в результате которого погибла женщина и пострадали более 20 человек, просим владельцев кафе, рестораны и других организаций соблюдать правила безопасности, - сказал капитан гражданской защиты Назар Тенелхан, главный специалист управление по чрезвычайным ситуациям Актау.

Напомним, 6 декабря текущего года в 14:02 на территории кафе Napoli в 7А микрорайоне Актау, рядом со складом произошло горение газового оборудования и 40-литрового газового баллона на стеллажах для хранения баллонов. Пять баллонов были охлаждены и перенесены на безопасное место. Эвакуированы 15 человек. Пострадавший гражданин И., 1972 года рождения, в медицинской помощи не нуждался. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



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