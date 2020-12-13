Без света и газа. Жители актауского ЖК попросили помощи у Президента

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Видеообращение к Президенту жильцы ЖК «Женис» опубликовали сегодня, 13 декабря. Они заявили, что жилой комплекс из пяти домов не был готов к сдаче в эксплуатацию.
- Дома сдали в апреле 2018 года. На сегодняшний день у нас постоянно отключается электроэнергия, возникают перебои с питьевой и горячей водой, слабо работает отопление. При проблемах с электричеством отключается отопление и подача воды. В доме нет газа, так что без электричества мы не можем приготовить еду, - сообщили жители.
Они рассказали, что застройщик и представители городского акимата не смогли предложить решение проблемы.
- Проводились собрания, но на них стало понятно, что застройщик и заместитель акима говорят разные вещи. Это доказывает то, что система контроля строящихся домов не проработана. Некоторые застройщики строят неподходящие для жизни дома, которые каким-то образом одобряет акимат, - добавили жильцы ЖК «Женис».
Жители выразили уверенность в том, что в Актау необходимо ужесточить контроль над работой застройщиков.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима Актау.
Напомним, в 2018 году жильцы ЖК «Женис» уже жаловались на отсутствие отопления. Директор местного КСК игнорировал их жалобы и просьбы.
- Дома сдали в апреле 2018 года. На сегодняшний день у нас постоянно отключается электроэнергия, возникают перебои с питьевой и горячей водой, слабо работает отопление. При проблемах с электричеством отключается отопление и подача воды. В доме нет газа, так что без электричества мы не можем приготовить еду, - сообщили жители.
Они рассказали, что застройщик и представители городского акимата не смогли предложить решение проблемы.
- Проводились собрания, но на них стало понятно, что застройщик и заместитель акима говорят разные вещи. Это доказывает то, что система контроля строящихся домов не проработана. Некоторые застройщики строят неподходящие для жизни дома, которые каким-то образом одобряет акимат, - добавили жильцы ЖК «Женис».
Жители выразили уверенность в том, что в Актау необходимо ужесточить контроль над работой застройщиков.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима Актау.
Напомним, в 2018 году жильцы ЖК «Женис» уже жаловались на отсутствие отопления. Директор местного КСК игнорировал их жалобы и просьбы.