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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 3260

Без света и газа. Жители актауского ЖК попросили помощи у Президента

Жители жилого комплекса «Женис» в 16 микрорайоне записали видеообращение к Президенту и акиму Актау. По их словам, они испытывают постоянные проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Видеообращение к Президенту жильцы ЖК «Женис» опубликовали сегодня, 13 декабря. Они заявили, что жилой комплекс из пяти домов не был готов к сдаче в эксплуатацию.

- Дома сдали в апреле 2018 года. На сегодняшний день у нас постоянно отключается электроэнергия, возникают перебои с питьевой и горячей водой, слабо работает отопление. При проблемах с электричеством отключается отопление и подача воды. В доме нет газа, так что без электричества мы не можем приготовить еду, - сообщили жители.

Они рассказали, что застройщик и представители городского акимата не смогли предложить решение проблемы.

- Проводились собрания, но на них стало понятно, что застройщик и заместитель акима говорят разные вещи. Это доказывает то, что система контроля строящихся домов не проработана. Некоторые застройщики строят неподходящие для жизни дома, которые каким-то образом одобряет акимат, - добавили жильцы ЖК «Женис».

Жители выразили уверенность в том, что в Актау необходимо ужесточить контроль над работой застройщиков.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима Актау.





Напомним, в 2018 году жильцы ЖК «Женис» уже жаловались на отсутствие отопления. Директор местного КСК игнорировал их жалобы и просьбы.



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Комментарии ( 3 )

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PoZitron (Посетители) Сегодня, 22:03
Отслеживаю "черный список" новостроек в Актау: Абырой, Астана, теперь и Женис. Добавляте. А по поводу "застройщики строят неподходящие для жизни дома, которые каким-то образом одобряет акимат" пора уже проводить проверки с Астаны, именно с акцентом на "каким именно образом".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Краснов
  • PoZitron
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 21:24
Некоторые застройщики строят неподходящие для жизни дома, которые каким-то образом одобряет акимат, - добавили жильцы ЖК «Женис» - каждый застройщик этого города отдаёт несколько квартир акиматовским и прокурорским,КНБ которые "прикрывают" их от всех проверок, а акимат вводит в эксплуатацию жилые комплексы с проблемами.Они боятся только шумиху в интернете и прессе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dushman
  • Oraz
  • Краснов
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:07
Зачем вообще нужен этот акимат? Ничего решить не могут.
 
 

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