Поощрение оплеухой! В Мангистау ударивший волейболисток тренер рассказал свою версию произошедшего

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Тренер по волейболу Азамат Турмагамбетов прокомментировал видео, на кадрах которого он бьёт девочек по лицу и голове.
Тренер по волейболу отметил, что девочки из видеоролика являются членами волейбольной команды из Жанаозена и показывают хорошие результаты и высокие спортивные достижения.
- То, что могло выглядеть со стороны пощёчиной, на самом деле не так. Игрок под номером шесть является лидером команды, и своими действиями я пытался её подбодрить к активным действиям и оживить всю команду. Приношу свои извинения за то, что мои действия могли показаться со стороны, как грубое отношение к игрокам, - сказал Азамат Турмагамбетов.
Ранее в пресс-службе управления физической культуры и спорта (УФКС) Мангистауской области прокомментировали видео, на котором тренер бьёт девочек из волейбольной команды по лицу и голове.
В Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт воспитанниц по лицу и голове.
Тренер по волейболу отметил, что девочки из видеоролика являются членами волейбольной команды из Жанаозена и показывают хорошие результаты и высокие спортивные достижения.
- То, что могло выглядеть со стороны пощёчиной, на самом деле не так. Игрок под номером шесть является лидером команды, и своими действиями я пытался её подбодрить к активным действиям и оживить всю команду. Приношу свои извинения за то, что мои действия могли показаться со стороны, как грубое отношение к игрокам, - сказал Азамат Турмагамбетов.
Ранее в пресс-службе управления физической культуры и спорта (УФКС) Мангистауской области прокомментировали видео, на котором тренер бьёт девочек из волейбольной команды по лицу и голове.
В Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт воспитанниц по лицу и голове.