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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:47

Просмотров: 4985

Поощрение оплеухой! В Мангистау ударивший волейболисток тренер рассказал свою версию произошедшего

В Сети появилось видеообращение Азамата Турмагамбетова, учителя физической культуры средней школы №3 в Жанаозене.

Кадр видео
Тренер по волейболу Азамат Турмагамбетов прокомментировал видео, на кадрах которого он бьёт девочек по лицу и голове.

Тренер по волейболу отметил, что девочки из видеоролика являются членами волейбольной команды из Жанаозена и показывают хорошие результаты и высокие спортивные достижения.



- То, что могло выглядеть со стороны пощёчиной, на самом деле не так. Игрок под номером шесть является лидером команды, и своими действиями я пытался её подбодрить к активным действиям и оживить всю команду. Приношу свои извинения за то, что мои действия могли показаться со стороны, как грубое отношение к игрокам, - сказал Азамат Турмагамбетов.

Ранее в пресс-службе управления физической культуры и спорта (УФКС) Мангистауской области прокомментировали видео, на котором тренер бьёт девочек из волейбольной команды по лицу и голове.

В Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт воспитанниц по лицу и голове.




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Комментарии ( 21 )

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Rosov (Посетители) Сегодня, 02:39
Вместо того, что бы извинится, этот .... тренер топит себя дальше.

Ну тогда нужно сажать. И если ему вдруг покажется со стороны что отправка его на зону и уборка там помещений и улицы это жестоко, то на самом деле это санаторий и игра такая. Поощрение, так сказать.

И ещё... этот .... человек говорит про "оплеуху", но простите, там удар в лицо кулаком следует после этого.

Я противник самосуда и насилия вообще, но есть случаи исключения, когда какая нибудь подлая сволочь держит всех за идиотов, выставляя себя при этом скромным и порядочным человеком. Крайнее зло, наглость и тупость, замаскированные под добродетель - это опасная вещь.
 
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bake (Посетители) Сегодня, 02:36
Где родные девушки? Почему в суд не подают? Чтобы через суд отстранить от занятия с детьми
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 02:22
Скажите пожалуйста,
существует ли,какой либо договор,со спортивной секцией,
с тренером,о методах спортивного "воспитания"?
А то получается,что тренер
ещё и молодец?
Даже не чувствует никакой вины.Что то вроде обычного
дела,
как с добрым утром.
В чем же разница тогда,
между домашним насилием,
когда отец или мать,
хотят сделать ребёнка
чемпионом правописания или великим шахматистом?
 
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  • DAD
 tolk (Посетители) Сегодня, 01:31
Почему этот недочеловек до сих пор не в наручниках!?
 
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  • tolk
 288 (Посетители) Сегодня, 01:06
Девочка,чтобы остаться в спорте скажет все,что ей укажут сказать..А жаль.Обидно за ее слезы.А тренер не выдержанный ,если не можешь детям донести что то лупцуй себя по мордасе,а ребенка не смей!Она физически не может ответить такому амбалу.
 
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  • tolk
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 00:46
Когдбато давно, меня (нас)тренер тапочкой воспитывал. Всю жизнь говорю ему - СПАСИБО! Но с девочками так??? Говорю этому члеу - ты ....

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • arelav_74
  • 288
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 замакима (Посетители) Сегодня, 00:31
Так она плакала после избиения, видно же!!! О каком подбадривание идёт речь???

Вот !!! Ладно бы с пацанами так ещё можно понять. Но беззащитную девочку.
 
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  • dom555
  • 288
  • tolk
  • DAD
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 00:04
Офигеть...... если бы моего ребёнка так, я бы не думая пошла бы его ещё больше подбодрить, и не одня я, уверенна в этом. ****, наказать так, чтобы вообще к детям не смел подходить
 
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 Don Quixote (Посетители) Вчера, 23:40
Нельзя таких к детям подпускать
 
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 kolu411 (Посетители) Вчера, 23:19
Что обозначает потирание ладоней?
Такое движение кистями рук выполняется многими, и понимая его правильно, можно с уверенностью сказать, что как бы человек не расхваливал товар или услугу, которые предлагает своему собеседнику, он лишь пытается получить определенную выгоду для себя.

Вырезка с ресурса
https://profailer.com/emotsii/zhesty-i-signaly/Potiranieladoney/
 
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