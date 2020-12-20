Счастливый конец: Найденного на улице Жанаозена ребенка взяли под опеку

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История малыша, которого случайно обнаружили на улице Жанаозена с неперерезанной пуповиной, обрела свой счастливый конец. Мальчика взяли под опеку приемные родители.
- Когда приемная семья пришла в первый раз посмотреть на этого малыша, тогда никто из нас не мог сдержать слез. Для всех эта встреча была судьбоносной. Оказалось, что семья долгое время не могла завести детей. Они узнали об истории брошенного мальчика из новостей и сразу же захотели забрать его к себе. Сейчас семья выступает в роли опекунов, но, как правило, большинство опекунов вследствие становятся приемными родителями. Это лишь вопрос времени, - сообщила главный врач Мангистауского специализированного дома ребенка Сару Ермуханова.
11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил два килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус. За месяц малыш, будучи на искусственном вскармливании, набрал в весе почти килограмм, после чего медики приняли решение перевести ребенка в Дом малютки.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по последним данным, биологическая мать малыша, которая оставили своего ребенка на улице, так и не найдена.
- Когда приемная семья пришла в первый раз посмотреть на этого малыша, тогда никто из нас не мог сдержать слез. Для всех эта встреча была судьбоносной. Оказалось, что семья долгое время не могла завести детей. Они узнали об истории брошенного мальчика из новостей и сразу же захотели забрать его к себе. Сейчас семья выступает в роли опекунов, но, как правило, большинство опекунов вследствие становятся приемными родителями. Это лишь вопрос времени, - сообщила главный врач Мангистауского специализированного дома ребенка Сару Ермуханова.
11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил два килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус. За месяц малыш, будучи на искусственном вскармливании, набрал в весе почти килограмм, после чего медики приняли решение перевести ребенка в Дом малютки.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по последним данным, биологическая мать малыша, которая оставили своего ребенка на улице, так и не найдена.
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