Против открытия новой ГСО в Мангистау высказался владелец частной АГЗС

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Владелец частной АГЗС Олжас Тауболганов выразил несогласие с недавним видеообращением Акнур Назаровой, директора товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Обл Газ». По его словам, открытие ещё одной ГСО в Мангистауской области сильно сократит объёмы газа для частных предпринимателей.
- Из-за новой ГСО мы получим на 70 процентов меньше газа, чем раньше. Почти 300 частных заправок находятся на грани закрытия, поэтому мы требовали у Галымжана Ниязова, акима Актау, чтобы в область не допускали новые ГСО, - сказал Олжас Тауболганов.
В своём видеообращении он опроверг слова Акнур Назаровой о том, что с помощью ТОО «Актау Обл Газ» получится увеличить количество рабочих мест в регионе.
- В одной ГСО будет работать, максимум, 15-20 человек. Если закроются частные заправки, которые сейчас находятся в тяжелом положении, то без работы останутся около полутора тысяч человек с учётом того, что на каждой заправке работают около пяти человек. Это крах, - добавил предприниматель.
По словам Олжаса Тауболганова, владельцы частных АГЗС настаивают на том, чтобы изменить формулу распределения газа между ГСО. Они предлагают распределять газ согласно количеству заправок, которые принадлежат каждой из газосетевых организаций.
- Это позволит областным АГЗС работать в нормальном режиме. Город не будет стоять в очередях, цены на газ снизятся и возникнет адекватная конкуренция, - сообщил Олжас Тауболганов.
Напомним, ранее владельцы частных АГЗС вышли на протест к зданию областного акимата. Они выражали несогласие с тем, что две ГСО из других областей включили в план поставки сжиженного нефтяного газа. Протест был направлен на ГСО из Актобе и Павлодара, но не на новую организацию из Актау.
Позже Акнур Назарова, директор ТОО «Актау Обл Газ», заявила, что её ГСО «Актау Обл Газ» исключили из плана поставки газа. Она попросила прокуратуру и антикоррупционное агентство проверить законность действий заместителя акима Мангистауской области.
- Из-за новой ГСО мы получим на 70 процентов меньше газа, чем раньше. Почти 300 частных заправок находятся на грани закрытия, поэтому мы требовали у Галымжана Ниязова, акима Актау, чтобы в область не допускали новые ГСО, - сказал Олжас Тауболганов.
В своём видеообращении он опроверг слова Акнур Назаровой о том, что с помощью ТОО «Актау Обл Газ» получится увеличить количество рабочих мест в регионе.
- В одной ГСО будет работать, максимум, 15-20 человек. Если закроются частные заправки, которые сейчас находятся в тяжелом положении, то без работы останутся около полутора тысяч человек с учётом того, что на каждой заправке работают около пяти человек. Это крах, - добавил предприниматель.
По словам Олжаса Тауболганова, владельцы частных АГЗС настаивают на том, чтобы изменить формулу распределения газа между ГСО. Они предлагают распределять газ согласно количеству заправок, которые принадлежат каждой из газосетевых организаций.
- Это позволит областным АГЗС работать в нормальном режиме. Город не будет стоять в очередях, цены на газ снизятся и возникнет адекватная конкуренция, - сообщил Олжас Тауболганов.
Напомним, ранее владельцы частных АГЗС вышли на протест к зданию областного акимата. Они выражали несогласие с тем, что две ГСО из других областей включили в план поставки сжиженного нефтяного газа. Протест был направлен на ГСО из Актобе и Павлодара, но не на новую организацию из Актау.
Позже Акнур Назарова, директор ТОО «Актау Обл Газ», заявила, что её ГСО «Актау Обл Газ» исключили из плана поставки газа. Она попросила прокуратуру и антикоррупционное агентство проверить законность действий заместителя акима Мангистауской области.