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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 2729

Против открытия новой ГСО в Мангистау высказался владелец частной АГЗС

Владелец частной автогазозаправочной станций (АГЗС) записал видеообращение. Он выступил против открытия новой газосетевой организации (ГСО) в Мангистау.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Владелец частной АГЗС Олжас Тауболганов выразил несогласие с недавним видеообращением Акнур Назаровой, директора товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Обл Газ». По его словам, открытие ещё одной ГСО в Мангистауской области сильно сократит объёмы газа для частных предпринимателей.

- Из-за новой ГСО мы получим на 70 процентов меньше газа, чем раньше. Почти 300 частных заправок находятся на грани закрытия, поэтому мы требовали у Галымжана Ниязова, акима Актау, чтобы в область не допускали новые ГСО, - сказал Олжас Тауболганов.

В своём видеообращении он опроверг слова Акнур Назаровой о том, что с помощью ТОО «Актау Обл Газ» получится увеличить количество рабочих мест в регионе.

- В одной ГСО будет работать, максимум, 15-20 человек. Если закроются частные заправки, которые сейчас находятся в тяжелом положении, то без работы останутся около полутора тысяч человек с учётом того, что на каждой заправке работают около пяти человек. Это крах, - добавил предприниматель.

По словам Олжаса Тауболганова, владельцы частных АГЗС настаивают на том, чтобы изменить формулу распределения газа между ГСО. Они предлагают распределять газ согласно количеству заправок, которые принадлежат каждой из газосетевых организаций.

- Это позволит областным АГЗС работать в нормальном режиме. Город не будет стоять в очередях, цены на газ снизятся и возникнет адекватная конкуренция, - сообщил Олжас Тауболганов.



Напомним, ранее владельцы частных АГЗС вышли на протест к зданию областного акимата. Они выражали несогласие с тем, что две ГСО из других областей включили в план поставки сжиженного нефтяного газа. Протест был направлен на ГСО из Актобе и Павлодара, но не на новую организацию из Актау.

Позже Акнур Назарова, директор ТОО «Актау Обл Газ», заявила, что её ГСО «Актау Обл Газ» исключили из плана поставки газа. Она попросила прокуратуру и антикоррупционное агентство проверить законность действий заместителя акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 10 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:02
По его словам, открытие ещё одной ГСО в Мангистауской области сильно сократит объёмы газа для частных предпринимателей.

Смешной такой))) Как будто он не в курсе, что есть негласное мировое соглашение об уничтожении малого и среднего бизнеса во всём мире до 2024 года. Не знал? lol
По их заданию в мире должны остаться только крупный бизнес и рабы, которые будут иметь одно право - Право работать на Корпорации!
А я то думал, что уже все предприниматели в курсе)
 
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Adai79 (Посетители) Сегодня, 15:48
Пока есть спрос, не надо рубашки, и тем более тендер в этом сигменте никогда не будет на понижение, а только на повышение, кто больше заплатить то и выиграет тендер
(производитель меньше себестоимости не продаст свои товар в себе убыток) beer2
Так что это здоровая конкуренция, а нытикам в бизнесе не место blind
На самом деле надо сделать как раньше все закупались сами без этих тендеров и площадок, и продовали ставив маржу не более установленного лимита, и всем будет хорошо, зато контроль будет по розничной цене
 
-1
  • Adai79
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  • Empro
 mer (Посетители) Сегодня, 15:12
Adai79,
Рубашка одна,и второй нет.Как вы собираетесь одеть эту рубашку на всех? Ну глупость наиглупейшая,не может быть бесконечное число заправок и реализаторов. Пора уже разработать план и тендеры на постоянной основе,причём делать упор на снижение стоимости ,кто предложит наименьшую цену реализации продукта.То что мы видим,тупиковая ветвь,всему когда то приходит конец,и той лафе,которой пользовались все местные и не местные барыги.
 
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  • malovdmitriy
  • Empro
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 14:45
Здоровая конкуренция, пусть будут новые ГСО и цена будет для всех приемленная и сервис отличный angry
 
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  • Adai79
  • Я с Актау
  • malovdmitriy
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:00
Приведите сначала в порядок свои заправки, чеков нет, условий для ожидания пассажиров нет.

Вот открылись заправки Каспий, все цивильно магазин, оплата с карты, кафе, обустроенный заезд, и есть чек!
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:57
Опять новый Аким какой-то? 14го убрали?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:55
Нам водителям, конечному потребителю, без разницы чьи заправки, главное чтоб газ был в продаже. А конкуренция среди продаванов это на пользу, старайтесь улучшайте свой сервис, чтоб быть в бизнесе. С наличием постороних операторов меньше будет условий для сговора по цене газа на заправках. Для нас это хорошо!
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:31
Я не сторонник Назаровой, вообще езжу на дизельном топливе, но вот что-то против ущемлении конкуренции. Мы же не выходим на демонстрации когда открывают новый торговый центр. Хотя там тоже люди работают, и побольше чем на заправках. А ведь излишняя конкуренция также приводит к закрытию магазинов. И, я не думаю, что с открытием одной ГСО закроются все частные АГЗС.
Тут нужно думать о цене газа, если весь газ пустят через торги, цена однозначно возрастет. Рынок рынком, но и госрегулирование в других странах существует, почему мы отказываемся.
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:20
Кассовые аппараты установите сначала, поверку счётчиков газа произведите, фискальные чеки начните выдавать, по безналу по карточкам и с телефона оплату введите на своих заправках, цены снизьте до рекомендованных, потом уже что то требуйте у власть имущих, может и население вас тогда поддержит
 
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 Businessman (Посетители) Сегодня, 11:44
По хорошему надо проверить все ГСО и АГЗС всем действующим требованиям и соответствия стандартам. Уверен, что больше половины и тех и других надо закрыть, а должностных лиц, которые выдавали эти разрешения привлечь к ответственности. В этом бизнесе в области творится полный бардак... Надеюсь, что новый аким области наведет здесь порядок.
 
 

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