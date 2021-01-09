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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 3068

Опубликовали новое постановление главного санврача о карантине в Мангистау

Постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области подписал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Новое постановление главного санврача опубликовали 8 января.

Ознакомиться с документом можно, скачав его здесь.

Напомним, вчера стало известно, что учеников младших классов переведут на очное обучение в дежурных группах с наполняемостью не более 15 человек, а старшеклассники частично вернутся к традиционному формату обучения.

Студенты первых курсов колледжей в Мангистауской области перейдут на комбинированный формат обучения.



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