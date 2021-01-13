В Актау завезли три фуры яиц

Иллюстративное фото с сайта gastronom.ru
Партию куриных яиц доставили в магазины Актау 11 января.
- В город завезли три фуры яиц. По одной фуре доставили: индивидуальный предприниматель (ИП) «Туралиева», товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Анвар» и ТОО «Лучшее решение». В ближайшее время поставщики планируют завоз куриных яиц по заявкам предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.
Яйца завезли в следующие супермаркеты:
- «Лидер» в 28 микрорайоне;
- «Дана» в 27 микрорайоне;
- «Дина» в 33 микрорайоне;
- «Шанырак» в 13 микрорайоне;
- «Нургалым» в 30 микрорайоне;
- «Аман» в 27 микрорайоне;
- «Дана» в 17 микрорайоне;
- «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-1»;
- «Дана» в 3А микрорайоне.
По словам представителей акимата, недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.
Напомним, жители Актау заявили о дефиците яиц. Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий.
Позже стало известно, что акимат города наладил поставку двух фур куриных яиц.
- В город завезли три фуры яиц. По одной фуре доставили: индивидуальный предприниматель (ИП) «Туралиева», товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Анвар» и ТОО «Лучшее решение». В ближайшее время поставщики планируют завоз куриных яиц по заявкам предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.
Яйца завезли в следующие супермаркеты:
- «Лидер» в 28 микрорайоне;
- «Дана» в 27 микрорайоне;
- «Дина» в 33 микрорайоне;
- «Шанырак» в 13 микрорайоне;
- «Нургалым» в 30 микрорайоне;
- «Аман» в 27 микрорайоне;
- «Дана» в 17 микрорайоне;
- «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-1»;
- «Дана» в 3А микрорайоне.
По словам представителей акимата, недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.
Напомним, жители Актау заявили о дефиците яиц. Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий.
Позже стало известно, что акимат города наладил поставку двух фур куриных яиц.