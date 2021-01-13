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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 2134

В Актау завезли три фуры яиц

Поставщики доставили в магазины Актау три фуры куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта gastronom.ru
Партию куриных яиц доставили в магазины Актау 11 января.

- В город завезли три фуры яиц. По одной фуре доставили: индивидуальный предприниматель (ИП) «Туралиева», товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Анвар» и ТОО «Лучшее решение». В ближайшее время поставщики планируют завоз куриных яиц по заявкам предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.

Яйца завезли в следующие супермаркеты:

- «Лидер» в 28 микрорайоне;
- «Дана» в 27 микрорайоне;
- «Дина» в 33 микрорайоне;
- «Шанырак» в 13 микрорайоне;
- «Нургалым» в 30 микрорайоне;
- «Аман» в 27 микрорайоне;
- «Дана» в 17 микрорайоне;
- «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-1»;
- «Дана» в 3А микрорайоне.

По словам представителей акимата, недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.

Напомним, жители Актау заявили о дефиците яиц. Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий.

Позже стало известно, что акимат города наладил поставку двух фур куриных яиц.



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Комментарии ( 7 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:27
С птицефабрикой тормозите? Кто-то очень хочет денежков засунув совесть в свою духовку...а скоро пасха и цена взлетит до тысячи??? Нефте-газопроводы строите? Постройте яйцепровод...хотя-бы временно stena
 
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  • Сергей Владимиров
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:02
Когда таких начнут стрелять из за них жизнь дорожает
 
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  • Ирон
  • DAD
  • NASA
  • Expert
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:29
Три фуры это :
840коробок в каждой машине
360 яиц в каждой коробке
3×840×360=907200яиц
90720десятков яиц на весь город это на несколько дней,максимум на неделю.
Могли бы и не тчитываться.
А строящаяся птицефабрика когда откроется? Или никогда?
 
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  • DAD
  • Expert
 Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 11:27
Это был согласованный сговор. Жена хотела перед Новым Годом купить яиц, но какой-то тип в супермаркете сказал, что выкупает все яйца, которые есть в супермаркете. Хотя там их был целый штабель. Об аналогичном случае в Кызылорде писали в интернете. Перед Новым Годом произошел сговор и одновременный выкуп яиц с целью создания дефицита. А теперь мы действительно радуемся их появлению, закрывая глаза на подскочившую цену.

Простота лучше воровства
 
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  • Expert
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:19
Так всё таки из за праздников, птичьего гриппа или сговора?
То одно, то другое пишут.
 
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  • Empro
  • tarnavsk70
  • DAD
  • NASA
  • Expert
 makenych (Посетители) Сегодня, 11:11
"Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий."
Что за бред? опытные цены понижают в борьбе с конкурентами. Такую чушь впаривают
 
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  • tolk
 FL (Посетители) Сегодня, 10:58
Ура!!! Яйца привезли!!! dance
 
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  • Daulet201999
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  • Expert
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 10:55
Это все для того,чтобы мы не возмущались,что яйца 500тг стоят,а ужерадовались

Это д ля того,чтобы мы не возмущались яйцами за 500 тг,а радовались:"ураааа!! Пусть за 500-550 тг,но они есть!!!" Такое уже было с гречкой перед ее подорожанием. Что следущее на очереди?
 
 

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