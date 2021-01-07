Акимат Актау: Дополнительно организована доставка двух машин куриных яиц

- Яйца в Актау привозят с птицефабрики «Рамазан» в Актобе и с птицефабрики «Алмалы» в Атырау, дополнительно из Российской Федерации и Ближнего Зарубежья. Крупные поставщики привозили в среднем шест-семь машин яиц в месяц. Однако, в связи с распространением птичьего гриппа в центральных регионах страны и в Российской Федерации в конце 2020 года крупные птицефабрики прекратили работу. В связи с этим в Казахстане увеличился спрос на яйца. Стоимость яиц в супермаркетах крупных городов страны выросла и стала дороже, чем в Актау. Российские и казахстанские птицефабрики придерживаются политики обеспечения регионов, в первую очередь, где они располагаются. Кроме того, к дефициту привела скупка яиц в больших количествах жителями в преддверии Нового года, - сообщили чиновники.

В целях решения данного вопроса областной и городской акиматы наладили сотрудничество между основными поставщиками и крупными супермаркетами. В результате была достигнута договорённость о продаже с надбавкой на уровне не более пяти процентов к оптовой цене. Дополнительно организована доставка двух машин яиц в Актау. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.Напомним, местные жители заявили о дефиците яиц. Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий.В начале 2020 года власти заявили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта 5 миллиардов тенге.В мае 2020 года чиновники сообщили , что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.В августе 2020 года в областном акимате заверили , что в Тупкараганском районе ведётся строительство птицефабрики, которое уже завершено на 90 процентов.