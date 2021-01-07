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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 150

Акимат Актау: Дополнительно организована доставка двух машин куриных яиц

В целях недопущения дефицита и роста цен на куриные яйца местные власти наладили сотрудничество между поставщиками и крупными супермаркетами, передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото из доступных источников
В целях решения данного вопроса областной и городской акиматы наладили сотрудничество между основными поставщиками и крупными супермаркетами. В результате была достигнута договорённость о продаже с надбавкой на уровне не более пяти процентов к оптовой цене. Дополнительно организована доставка двух машин яиц в Актау. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

- Яйца в Актау привозят с птицефабрики «Рамазан» в Актобе и с птицефабрики «Алмалы» в Атырау, дополнительно из Российской Федерации и Ближнего Зарубежья. Крупные поставщики привозили в среднем шест-семь машин яиц в месяц. Однако, в связи с распространением птичьего гриппа в центральных регионах страны и в Российской Федерации в конце 2020 года крупные птицефабрики прекратили работу. В связи с этим в Казахстане увеличился спрос на яйца. Стоимость яиц в супермаркетах крупных городов страны выросла и стала дороже, чем в Актау. Российские и казахстанские птицефабрики придерживаются политики обеспечения регионов, в первую очередь, где они располагаются. Кроме того, к дефициту привела скупка яиц в больших количествах жителями в преддверии Нового года, - сообщили чиновники.


Напомним, местные жители заявили о дефиците яиц. Стало известно, что в действиях оптовых поставщиков куриных яиц усмотрели признаки согласованных антиконкурентных действий.

В начале 2020 года власти заявили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта 5 миллиардов тенге.

В мае 2020 года чиновники сообщили, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.

В августе 2020 года в областном акимате заверили, что в Тупкараганском районе ведётся строительство птицефабрики, которое уже завершено на 90 процентов.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • GIBSON.SG
 GuF (Посетители) Сегодня, 14:53
Бугага,дожились ,акимат яйцами занимается ,стыд и срам ,ALGA, QAZAQSTAN!
 
 

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