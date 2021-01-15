«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.96 KZT
  • €1 = 510.88 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 1090

Этот город во тьме! В Актау 175 пешеходных переходов не освещаются в тёмное время суток

В Актау насчитывается 175 пешеходных переходов, которые требуют освещения. В 2021 году из бюджета будут выделены деньги на решение проблемы только 22 переходов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города Актау.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау возмущены плохим освещением в микрорайонах. В ответ на жалобы горожан в Актауском городском акимате сообщили, что в 2020 году финансирования на городское освещение предусмотрено не было.

Всего в городе насчитывается 175 пешеходных переходов, из которых в 2021 году оборудовать освещением будут только 22 перехода.

- По городу Актау имеется 175 пешеходных переходов, требующих освещения. В 2020 году финансирование по освещению не было предусмотрено. На 2021 год будут выделены средства на освещение 22 пешеходных переходов. В первую очередь будут освещены пешеходные переходы с большим потоком пешеходов, - сообщили в пресс-службе акимата города Актау.

Напомним, 9 января на пешеходном переходе в 17 микрорайоне Актау был сбит пешеход. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что переход был слабо освещен. Многие пользователи lada.kz заметили, что плачевное состояние освещения дорог в городе наблюдается на протяжении нескольких лет.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 18:34
Вот сейчас езда жесть,моросит нефига не видно пешеходы как тени. Аким прокатись по городу для прикола именно сейчас 18 часов 30 минут и сразу поймёшь о чём мы тут трындим дружно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • n92
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:47
Если деньги на благоустройство пешеходных дорожек не запланированы, то не Ваша ли это, дорогие акиматовские работники, недоработка? Изыскивайте средства , клоунов, которые понаставили уродливых бочек по всему городу заставьте вернуть потраченные деньги, можно же эти средства использовать? Или там все безвозвратно попили?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Neo_85
  • синдбад
  • n92
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 17:35
Зато на авто чинушам миллионы не забыли выделить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 smotritel (Посетители) Сегодня, 17:30
Когда дождь сильный или снег идет, едешь и думаешь лишь бы кто нибудь не выбежал...ничего не видно с такими пешеходами...
А фонари так высоко установлены местами, ощущение что они освещают только свой плафон и все, дорогу не охватывают...
Везде уже светодиодные яркие надо ставить, не только рядом с акиматом
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • babushka
 Aktobe (Посетители) Сегодня, 17:06
Светофоров для пешеходов тоже очень мало, хорошо если знаешь ПДД и ориентируешься по светофорам для водителей.
Пускай Аким лично пройдёт в вечернее время от областного акимата по стороне 12 мкр. и до 29, извиняюсь как у негра в попе.
Аким! Выходите лично на улицы и знакомьтесь с проблемами населения, раз этого не могут сделать Ваши подчинённые. Создайте какой-нибудь чат, чтобы горожане туда могли скидывать фото с проблемами благоустройства города. Я Вам сам лично отправлю столько фото, устанете отрабатывать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Dimko (Посетители) Сегодня, 16:51
А то, что знаки пешеходного перехода часто ставят за столбами освещения, так что их не видно (для этих целей есть ГОСТ, на который всем все равно) никого не смущает? Особенно на дороге между 11 и 12.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:30
Помню такой Таймерденлв в Инстаграмме обещал навести порядок и осветить пешеходы жаль его перевели.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • smotritel
 одинадцать (Посетители) Сегодня, 16:25
Не знаю к кому обращаться, наверное лучше к акимату. Поставьте ,пожалуйста светофор для пешеходов или в крайнем случае лежачий ,,полицейский,, на пешеходном переходе между 11 и 12 мкр. ,где остановка около 22 дома 11 мкр. Не смотря на предупреждающий желтый сигнал, машины гоняют ,да еще сигналят, если по пешеходному переходу идешь. Проходимость там большая , много детей переходят. Не так давно прямо на переходе машина перевернулась, водитель гнал с большой скоростью. Хорошо,что еще никто не пострадал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • smotritel
 Neo_186 (Посетители) Сегодня, 16:09
И ещё пожалуйста установите дополнительную зелёную стрелку на светофоре возле ТРК "Актау" на лево и возле "САК" базара тоже на лево и возле "Зелёного рынка" в 27 мкр тоже на лево на 18 секунд временем
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • ЁмоЁ
  • tolk
  • Галина63
  • Empro
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • синдбад
  • n92
 Purins (Посетители) Сегодня, 15:52
Зато громкоговорители развесили по всему городу. Интересно, они горожанам нужны? Или только акимату? Деньги списать?
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика