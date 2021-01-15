Этот город во тьме! В Актау 175 пешеходных переходов не освещаются в тёмное время суток

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау возмущены плохим освещением в микрорайонах. В ответ на жалобы горожан в Актауском городском акимате сообщили, что в 2020 году финансирования на городское освещение предусмотрено не было.
Всего в городе насчитывается 175 пешеходных переходов, из которых в 2021 году оборудовать освещением будут только 22 перехода.
- По городу Актау имеется 175 пешеходных переходов, требующих освещения. В 2020 году финансирование по освещению не было предусмотрено. На 2021 год будут выделены средства на освещение 22 пешеходных переходов. В первую очередь будут освещены пешеходные переходы с большим потоком пешеходов, - сообщили в пресс-службе акимата города Актау.
Напомним, 9 января на пешеходном переходе в 17 микрорайоне Актау был сбит пешеход. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что переход был слабо освещен. Многие пользователи lada.kz заметили, что плачевное состояние освещения дорог в городе наблюдается на протяжении нескольких лет.
Всего в городе насчитывается 175 пешеходных переходов, из которых в 2021 году оборудовать освещением будут только 22 перехода.
- По городу Актау имеется 175 пешеходных переходов, требующих освещения. В 2020 году финансирование по освещению не было предусмотрено. На 2021 год будут выделены средства на освещение 22 пешеходных переходов. В первую очередь будут освещены пешеходные переходы с большим потоком пешеходов, - сообщили в пресс-службе акимата города Актау.
Напомним, 9 января на пешеходном переходе в 17 микрорайоне Актау был сбит пешеход. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что переход был слабо освещен. Многие пользователи lada.kz заметили, что плачевное состояние освещения дорог в городе наблюдается на протяжении нескольких лет.