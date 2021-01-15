В Актау запретили массовые крещенские купания, несмотря на разрешение Минздрава

Фото из архива Lada.kz
На брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области руководитель управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов сообщил, что запрет связан с эпидемиологической ситуацией в регионе.
- Исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, в соответствии с ПП.3 п. 6 Постановления главного санитарного врача Мангистауской области от 8 января 2021 года № 1. «О профилактике коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области», на основании запрета религиозным объединениям на проведение коллективных массовых мероприятий сообщаю о том, что для выполнения религиозных обрядов в день праздника «Крещение» православных христиан было введено ограничение на проведение массовых купаний на берегу моря, - сказал Максатбек Маханбетов.
Настоятель местного православного религиозного объединения «Благовещенский приход Уральской Епархии» протоиерей Игорь Выриков подтвердил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе церемония в море не состоится.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что в период празднования Крещения Господне водолазы оперативно-спасательного отряда будут переведены на усиленный режим работы. Эти меры приняты во избежание чрезвычайных и несчастных случаев.
Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что крещенские купания проводить не запрещено. Однако власти Актау и Павлодарской области, по данным телеканала 24kz, стали одними из немногих регионов в Казахстане, где крещенские купания оказались под запретом. В других городах крещенские купания разрешили в специально отведённых местах при соблюдении социальной дистанции.
Напомним, 12 января настоятель православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Игорь Выриков сообщал, что причиной отмены крещенских купаний стало обмеление Каспия. Однако сегодня, 15 января, на брифинге представители власти связали запрет с карантинными мерами.
- Исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, в соответствии с ПП.3 п. 6 Постановления главного санитарного врача Мангистауской области от 8 января 2021 года № 1. «О профилактике коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области», на основании запрета религиозным объединениям на проведение коллективных массовых мероприятий сообщаю о том, что для выполнения религиозных обрядов в день праздника «Крещение» православных христиан было введено ограничение на проведение массовых купаний на берегу моря, - сказал Максатбек Маханбетов.
Настоятель местного православного религиозного объединения «Благовещенский приход Уральской Епархии» протоиерей Игорь Выриков подтвердил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе церемония в море не состоится.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что в период празднования Крещения Господне водолазы оперативно-спасательного отряда будут переведены на усиленный режим работы. Эти меры приняты во избежание чрезвычайных и несчастных случаев.
Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что крещенские купания проводить не запрещено. Однако власти Актау и Павлодарской области, по данным телеканала 24kz, стали одними из немногих регионов в Казахстане, где крещенские купания оказались под запретом. В других городах крещенские купания разрешили в специально отведённых местах при соблюдении социальной дистанции.
Напомним, 12 января настоятель православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Игорь Выриков сообщал, что причиной отмены крещенских купаний стало обмеление Каспия. Однако сегодня, 15 января, на брифинге представители власти связали запрет с карантинными мерами.