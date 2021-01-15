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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 541

В Актау запретили массовые крещенские купания, несмотря на разрешение Минздрава

В Мангистау проводить крещенские купания не будут в связи с карантином. Об этом сообщил руководитель управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов. В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что, несмотря на ограничение, спасатели будут дежурить круглосуточно, чтобы избежать чрезвычайных и несчастных случаев.

Фото из архива Lada.kz
На брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области руководитель управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов сообщил, что запрет связан с эпидемиологической ситуацией в регионе.

- Исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, в соответствии с ПП.3 п. 6 Постановления главного санитарного врача Мангистауской области от 8 января 2021 года № 1. «О профилактике коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области», на основании запрета религиозным объединениям на проведение коллективных массовых мероприятий сообщаю о том, что для выполнения религиозных обрядов в день праздника «Крещение» православных христиан было введено ограничение на проведение массовых купаний на берегу моря, - сказал Максатбек Маханбетов.

Настоятель местного православного религиозного объединения «Благовещенский приход Уральской Епархии» протоиерей Игорь Выриков подтвердил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе церемония в море не состоится.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что в период празднования Крещения Господне водолазы оперативно-спасательного отряда будут переведены на усиленный режим работы. Эти меры приняты во избежание чрезвычайных и несчастных случаев.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что крещенские купания проводить не запрещено. Однако власти Актау и Павлодарской области, по данным телеканала 24kz, стали одними из немногих регионов в Казахстане, где крещенские купания оказались под запретом. В других городах крещенские купания разрешили в специально отведённых местах при соблюдении социальной дистанции.

Напомним, 12 января настоятель православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Игорь Выриков сообщал, что причиной отмены крещенских купаний стало обмеление Каспия. Однако сегодня, 15 января, на брифинге представители власти связали запрет с карантинными мерами.



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Комментарии ( 6 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:39
Крещение отменить нельзя и крещенские морозы тоже, пусть окунаются люди кто хочет и кто может.
Взяли моду запрещать и вошли во вкус так выходит?
 
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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 18:16
В масках тоже не можно?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:27
Запретить легче всего! Сняли с себя ответственность и будь что будет!

Запреты это фишка слабых и некомпетентных чиновников!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:14
О теперь чиновники по религиям начали запрещать! Кто дальше? Сантехник запретит принимать душ в доме? давайте кто там еще по списку!
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 17:11
Павлодар то куда, там до 40% православных. В запрете что-то большее, чем карантин. Удобный предлог.
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 17:07
Слово "массовый" сколько людей означает? И на каком расстоянии друг от друга?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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