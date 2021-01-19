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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 782

В компании «Си Бу» сообщили о поиске примирительных процедур с работниками

В настоящее время ведутся переговоры между работодателем и представителями работников по ранее выдвинутым требованиям. Об этом сообщил юрист товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерная буровая компания «Си Бу».

Фото работников «Си Бу»
По словам юриста компании «Си Бу», сегодня, 19 января, забастовки и акции протеста со стороны работников не было.

- Сегодня мы собрались, чтобы провести примирительные процедуры и урегулировать все споры. В настоящее время ведутся переговоры между работодателем и представителями работников по ранее выставленным требованиям, - сообщил юрист компании.

Сегодня, 19 января, работники компании сообщили об акции протеста.

Напомним, 15 января рабочие ТОО ИБК «Си Бу» выразили недовольство размером ежегодной премии.

На место выезжал Нуралы Баулыбаев, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области. Нуралы Баулыбаев сообщил, что в прошлом году у работников компании уже возникали претензии к размеру выплат. В период карантина они просили выплачивать по 50 процентов от заработной платы. Работодатель это требование не удовлетворил.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:35
Да чё здесь регулироватьс подымите зарплату до 300 000 и усё. ЗП нефтяника должна быть минимум 300 000 тенге, а желательно 500 000 тенге как на каражанбасе.
 
 

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