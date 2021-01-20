Львёнок Симба из Актау встретил зиму в Алматы

Скриншот видеоматериала
Видео с львёнком Симбой, который живёт в Алматинском зоопарке, опубликовали в социальных сетях вчера, 19 января. На кадрах он бегает по свежему снегу и играет с посетителями через стеклянное ограждение.
Пользователи отметили, что он выглядит здоровым и счастливым.
- Он такой классный. Молодой, жизнерадостный львенок, - написала одна из подписчиц аккаунта зоопарка.
Напомним, Симба обрёл популярность в Казнете после того, как его сняли на видео в Акшукуре. Лев свободно разгуливал по поселку.
Экологи обратились к акиму Актау с просьбой помочь найти животному новый дом.
Позже Симбу забрал к себе Алматинский зоопарк.
Пользователи отметили, что он выглядит здоровым и счастливым.
- Он такой классный. Молодой, жизнерадостный львенок, - написала одна из подписчиц аккаунта зоопарка.
Напомним, Симба обрёл популярность в Казнете после того, как его сняли на видео в Акшукуре. Лев свободно разгуливал по поселку.
Экологи обратились к акиму Актау с просьбой помочь найти животному новый дом.
Позже Симбу забрал к себе Алматинский зоопарк.
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