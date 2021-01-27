Для вакцинации от CoViD-19 в Мангистау подготовили десять прививочных кабинетов

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Для вакцинации населения в Мангистауской области открыли десять прививочных кабинетов. В Актау находятся два кабинета, в Жанаозене – три, и по одному в каждом из районов региона.
По словам Жамал Жаманбаевой, на сегодняшний день в кабинетах подготовили специальные морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы для хранения вакцины, а также планируется приобрести дополнительные морозильные камеры.
- Первый этап вакцинации начнется 1 февраля - будут прививать медицинских работников, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями, - сообщила Жамал Жаманбаева.
Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о графике вакцинации жителей Казахстана.
По словам Жамал Жаманбаевой, на сегодняшний день в кабинетах подготовили специальные морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы для хранения вакцины, а также планируется приобрести дополнительные морозильные камеры.
- Первый этап вакцинации начнется 1 февраля - будут прививать медицинских работников, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями, - сообщила Жамал Жаманбаева.
Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о графике вакцинации жителей Казахстана.