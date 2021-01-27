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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 845

Для вакцинации от CoViD-19 в Мангистау подготовили десять прививочных кабинетов

Для проведения вакцинации в Мангистауской области готовы десять прививочных кабинетов. Об этом сообщила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Для вакцинации населения в Мангистауской области открыли десять прививочных кабинетов. В Актау находятся два кабинета, в Жанаозене – три, и по одному в каждом из районов региона.

По словам Жамал Жаманбаевой, на сегодняшний день в кабинетах подготовили специальные морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы для хранения вакцины, а также планируется приобрести дополнительные морозильные камеры.

- Первый этап вакцинации начнется 1 февраля - будут прививать медицинских работников, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями, - сообщила Жамал Жаманбаева.

Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о графике вакцинации жителей Казахстана.



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Комментарии ( 2 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:02
Лишь бы не получилось так "Делали вакцину а получился бешбармак"
 
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mer (Посетители) Сегодня, 17:18
Нормальные испытания,ага, сделали прививку, не умер, а типа можно делать всем... А долгосрочные последствия? По барабану, у кого, и что потом боком выйдет, даже если и будут последствия, всё будут отрицать, всем плевать на нас. Вот увидите.

 
 

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