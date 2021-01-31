Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник

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По словам местного путешественника, три единицы спецтехники расположились на холме в четырех километрах от «клыков» Устюртского плата. Кроме этого, там находится вагончик, который, видимо, предназначен для рабочих.
Рабочие на холме, со слов путешественника, предположительно, геодезисты, которые проводят изыскания.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима региона.
- Близко подъехать не удалось, потому что дорога на спуске была перекрыта. Там находились три внедорожника и егеря, - сказал путешественник.
Рабочие на холме, со слов путешественника, предположительно, геодезисты, которые проводят изыскания.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима региона.