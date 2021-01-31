Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник

- Близко подъехать не удалось, потому что дорога на спуске была перекрыта. Там находились три внедорожника и егеря, - сказал путешественник.

По словам местного путешественника, три единицы спецтехники расположились на холме в четырех километрах от «клыков» Устюртского плата. Кроме этого, там находится вагончик, который, видимо, предназначен для рабочих.Рабочие на холме, со слов путешественника, предположительно, геодезисты, которые проводят изыскания.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима региона.