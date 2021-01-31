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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 962

Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник

Местный путешественник запечатлел спецтехнику с рабочими на холме в четырех километрах от «клыков» урочища Бозжыра.

Фото пользователя Lada.kz
По словам местного путешественника, три единицы спецтехники расположились на холме в четырех километрах от «клыков» Устюртского плата. Кроме этого, там находится вагончик, который, видимо, предназначен для рабочих.

Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник


- Близко подъехать не удалось, потому что дорога на спуске была перекрыта. Там находились три внедорожника и егеря, - сказал путешественник.


Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник


Рабочие на холме, со слов путешественника, предположительно, геодезисты, которые проводят изыскания.

Спецтехнику и рабочих в урочище Бозжыра застал путешественник


Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы акима региона.



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Комментарии ( 2 )

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Нурекен (Посетители) Сегодня, 15:53
400 млрд выделили, процесс пошел.
 
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  • Сергей Владимиров
 Феникс (Посетители) Сегодня, 15:31
Мы же все взросленькие, ну что здесь не понятного люди пошли по грибы по ягоды. На общественные слушания можно уже не ходить.
 
 

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