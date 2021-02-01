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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 582

Уточнение: В урочище Бозжыра проводятся геодезические работы

В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что на Бозжыре проводят инженерно-геологические изыскательские работы.

Фото пользователя Lada.kz
На данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания. В пресс-службе акима Мангистауской области уточнили, что строительная техника на фото и видео предназначена для геодезических работ.

- Данная строительная техника - буровая установка, которая необходима для определения геологических условий грунта. При проведении этих работ специалисты отбирают образцы грунта для последующего изучения в лаборатории. Таким образом, изучается рельеф, особенности и характеристики грунта и подземных вод. Эксперты анализируют, оценивают и прогнозируют изменения геологической среды, - добавили в пресс-службе.



Видео пользователя сайта.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырех километрах от скал.



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Комментарии ( 1 )

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  • mer
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:44
Данная строительная техника - буровая установка, которая необходима для определения геологических условий грунта. При проведении этих работ специалисты отбирают образцы грунта для последующего изучения в лаборатории. Таким образом, изучается рельеф, особенности и характеристики грунта и подземных вод. Эксперты анализируют, оценивают и прогнозируют изменения геологической среды, -

Элементарно Ватсон! А чего же ещё, начинаются строительство зданий, сооружений, как не с изучения геологических условий грунта?!Надо же знать например какой этажности можно построить отель...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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