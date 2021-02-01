Уточнение: В урочище Бозжыра проводятся геодезические работы

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На данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания. В пресс-службе акима Мангистауской области уточнили, что строительная техника на фото и видео предназначена для геодезических работ.
- Данная строительная техника - буровая установка, которая необходима для определения геологических условий грунта. При проведении этих работ специалисты отбирают образцы грунта для последующего изучения в лаборатории. Таким образом, изучается рельеф, особенности и характеристики грунта и подземных вод. Эксперты анализируют, оценивают и прогнозируют изменения геологической среды, - добавили в пресс-службе.
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Напомним, сегодня, 1 февраля, в акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырех километрах от скал.
- Данная строительная техника - буровая установка, которая необходима для определения геологических условий грунта. При проведении этих работ специалисты отбирают образцы грунта для последующего изучения в лаборатории. Таким образом, изучается рельеф, особенности и характеристики грунта и подземных вод. Эксперты анализируют, оценивают и прогнозируют изменения геологической среды, - добавили в пресс-службе.
Видео пользователя сайта.
Напомним, сегодня, 1 февраля, в акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырех километрах от скал.