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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 2812

В урочище Бозжыра ведутся масштабные строительные работы

В акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырех километрах от скал. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Фото пользователя Lada.kz
Акимат Мангистауской области совместно с инвестором принял решение перенести проект визит-центра на расстояние четырех километров от скал в урочище Босжыра. В пресс-службе сообщили, что при обсуждении учитывали мнения общественного совета и экспертов-экологов.

- По словам инвесторов, проект туристического объекта в урочище Бозжыра будет реализован за пределами Жабайушканского заказника, на расстоянии четырех километров от «клыков». Ближе, чем на это расстояние, никакая строительная техника не подъедет. Работы на особо охраняемой территории вестись не будут, - добавили в пресс-службе.

В урочище Бозжыра ведутся масштабные строительные работы

В урочище Бозжыра ведутся масштабные строительные работы

В урочище Бозжыра ведутся масштабные строительные работы

Фото пользователя Lada.kz


По словам представителей акимата, для подведения инфраструктуры инвестор планирует применять исключительно экологически безопасные технологии.

- Ожидается, что, благодаря созданию туристического объекта, более 200 местных жителей будут обеспечены постоянной работой, - рассказали в пресс-службе.



Напомним, ранее, 12 декабря, строительство отеля на Бозжыре перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждали возможный перенос проекта в одно из близлежащих сёл.

Вчера, 31 января, путешественник сфотографировал спецтехнику с рабочими на холме в четырех километрах от «клыков» урочища Бозжыра.

Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» запланированы на 5 февраля.



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Комментарии ( 15 )

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mer (Посетители) Сегодня, 14:01
Имярек,Там все повязаны, одно большое ОПГ, каждый дербанит насколько возможно сейчас. Народ сделали инструментом обогащения своих хотелок, окружили себя охраной, и пируют на народные деньги.
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:19
Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А все знают, что у нас не только тендера продаются, но и должности а также люди
 
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  • TU-154
  • mer
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:16
...все эти никчемные дебаты.. встречи с общественностью всё это было от фонаря...если наверху всё там давно решили то все эти фиктивные запреты от руководства области.. всё это была фикция и отчёт для галки...если есть уже заказ и приказ сверху то он больше не обсуждается...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • TU-154
  • sake bakeevich
  • mer
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:15
А если-бы путешественник не выложил видео стройки...была бы тишина и никаких дебатов на эту тему...хотя от них толку нет--без нас всё решили... stena надо дать взятку, что-бы началась борьба с коррупцией...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • mer
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:29
Neo_186,
И нефть уже не наша!
 
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
  • mer
 Neo_186 (Посетители) Сегодня, 12:20
Вот мы и до жили, кроме кайфуши нечего больше не умеем строит. Не заводы, не одно производство, нечего на экспорт не производим. Даже ведро покупаем из Китая
 
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
  • mer
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 11:58
Акимат совместно с инвестором решил.... Работы ведутся полным ходом... А слушания запланировали на 5 февраля... Могли бы не тратить свое драгоценное время....все уже решено
 
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  • Empro
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  • капучина
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 11:56
с карты Мангышлака исчезнет ещё одно нетронутое место unsmile

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 11:53
Где охрана природы? Где прокуратура? Беспредел
 
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  • Toryn
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 11:38
Budweiser,
Что бы слушать чиновников devil
 
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