В урочище Бозжыра ведутся масштабные строительные работы

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Акимат Мангистауской области совместно с инвестором принял решение перенести проект визит-центра на расстояние четырех километров от скал в урочище Босжыра. В пресс-службе сообщили, что при обсуждении учитывали мнения общественного совета и экспертов-экологов.
- По словам инвесторов, проект туристического объекта в урочище Бозжыра будет реализован за пределами Жабайушканского заказника, на расстоянии четырех километров от «клыков». Ближе, чем на это расстояние, никакая строительная техника не подъедет. Работы на особо охраняемой территории вестись не будут, - добавили в пресс-службе.
По словам представителей акимата, для подведения инфраструктуры инвестор планирует применять исключительно экологически безопасные технологии.
- Ожидается, что, благодаря созданию туристического объекта, более 200 местных жителей будут обеспечены постоянной работой, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее, 12 декабря, строительство отеля на Бозжыре перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждали возможный перенос проекта в одно из близлежащих сёл.
Вчера, 31 января, путешественник сфотографировал спецтехнику с рабочими на холме в четырех километрах от «клыков» урочища Бозжыра.
Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» запланированы на 5 февраля.
- По словам инвесторов, проект туристического объекта в урочище Бозжыра будет реализован за пределами Жабайушканского заказника, на расстоянии четырех километров от «клыков». Ближе, чем на это расстояние, никакая строительная техника не подъедет. Работы на особо охраняемой территории вестись не будут, - добавили в пресс-службе.
Фото пользователя Lada.kz
По словам представителей акимата, для подведения инфраструктуры инвестор планирует применять исключительно экологически безопасные технологии.
- Ожидается, что, благодаря созданию туристического объекта, более 200 местных жителей будут обеспечены постоянной работой, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее, 12 декабря, строительство отеля на Бозжыре перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждали возможный перенос проекта в одно из близлежащих сёл.
Вчера, 31 января, путешественник сфотографировал спецтехнику с рабочими на холме в четырех километрах от «клыков» урочища Бозжыра.
Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» запланированы на 5 февраля.