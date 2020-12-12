Строительство отеля перенесли за пределы Бозжыры

Фото Рашида Исмагилова
Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщил, что строительство отеля перенесут за пределы Жабайушканского заказника, на территории которого расположено урочище Бозжыра.
- Представители компании-инвестора, со своей стороны, подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника, - добавил Магзум Мирзагалиев.
Напомним, ранее в качестве возможных вариантов для расположения будущего отеля предложили село Сенек или Кызылсу.
Поэтому по предложению местных жителей, ученых и общественников строительство объекта будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. pic.twitter.com/NzyePtqnTB— Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) December 12, 2020
- Представители компании-инвестора, со своей стороны, подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника, - добавил Магзум Мирзагалиев.
Поэтому по предложению местных жителей, ученых и общественников строительство объекта будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. pic.twitter.com/NzyePtqnTB— Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) December 12, 2020
Напомним, ранее в качестве возможных вариантов для расположения будущего отеля предложили село Сенек или Кызылсу.
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