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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 1438

Страсти по Бозжыре: Строительство отеля предложили перенести в ближайшее село

Сафари-отель предложили перенести с Бозжыры в одно из близлежащих сёл. Об этом сообщила Лаура Маликова, председатель правления Ассоциации практикующих экологов.

Фото из открытых источников
Проект сафари-отеля предложили перенести из урочища Бозжыра в одно из сёл неподалеку. По словам Лауры Маликовой, это поможет развить туристический потенциал Мангистау.

- Эта идея принадлежит сотрудникам Устюртского заповедника. Это не только поможет обезопасить природу Бозжыры, но и пойдёт на пользу населённому пункту. Перенос строительства в один из ближайших посёлков поможет улучшить их инфраструктуру и создаст рабочие места. Туристов заинтересует местное ремесленничество, натуральная еда и ландшафты, - сообщила Лаура Маликова.

В качестве возможных вариантов для расположения будущего отеля предлагают село Сенек или Кызылсу.

- Мы обсудим это предложение на встрече с Магзумом Мирзагалиевым, министром экологии. Он вскоре посетит Мангистау, - добавила Лаура Маликова.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК» назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.



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