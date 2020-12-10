Страсти по Бозжыре: Строительство отеля предложили перенести в ближайшее село

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Проект сафари-отеля предложили перенести из урочища Бозжыра в одно из сёл неподалеку. По словам Лауры Маликовой, это поможет развить туристический потенциал Мангистау.
- Эта идея принадлежит сотрудникам Устюртского заповедника. Это не только поможет обезопасить природу Бозжыры, но и пойдёт на пользу населённому пункту. Перенос строительства в один из ближайших посёлков поможет улучшить их инфраструктуру и создаст рабочие места. Туристов заинтересует местное ремесленничество, натуральная еда и ландшафты, - сообщила Лаура Маликова.
В качестве возможных вариантов для расположения будущего отеля предлагают село Сенек или Кызылсу.
- Мы обсудим это предложение на встрече с Магзумом Мирзагалиевым, министром экологии. Он вскоре посетит Мангистау, - добавила Лаура Маликова.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК» назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
- Эта идея принадлежит сотрудникам Устюртского заповедника. Это не только поможет обезопасить природу Бозжыры, но и пойдёт на пользу населённому пункту. Перенос строительства в один из ближайших посёлков поможет улучшить их инфраструктуру и создаст рабочие места. Туристов заинтересует местное ремесленничество, натуральная еда и ландшафты, - сообщила Лаура Маликова.
В качестве возможных вариантов для расположения будущего отеля предлагают село Сенек или Кызылсу.
- Мы обсудим это предложение на встрече с Магзумом Мирзагалиевым, министром экологии. Он вскоре посетит Мангистау, - добавила Лаура Маликова.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК» назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
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