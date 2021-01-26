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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 875

Собака лает, караван идет: Воздействие на окружающую среду при строительстве отеля в Каракиянском районе обсудят на общественных слушаниях

Товарищество с ограниченной ответственностью «TETHYS AKTAU IV» планирует провести общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». В Каракиянском районе области, в 300 километрах от Актау расположено урочище Бозжыра.

Фото из архива Lada.kz
На сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области разместили информацию о проведении общественных слушаний. Тема - обсуждение раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области».

Слушания пройдут в онлайн режиме 5 февраля в 15:00 на платформе для онлайн конференций ZOOM.

Идентификатор конференции: 979 9919 9294. Пароль: 538181.

В случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, центральный дом культуры.

Для справки:
Урочище Бозжыра расположено в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от города Актау.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.

В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.

В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.

Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.

Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.

Уже в январе этого года Министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.



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Комментарии ( 2 )

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nazym (Посетители) Сегодня, 20:55
Бастысы заказниктің сыртына салынса болды. Қарсылығым жоқ. Салынсын, мусорға толып бос жатқанда не қыламыз ол жерді.
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:05
Действительно, народ против, а они не хотят отказываться от своих целей.
 
 

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