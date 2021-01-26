Собака лает, караван идет: Воздействие на окружающую среду при строительстве отеля в Каракиянском районе обсудят на общественных слушаниях

Фото из архива Lada.kz
На сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области разместили информацию о проведении общественных слушаний. Тема - обсуждение раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области».
Слушания пройдут в онлайн режиме 5 февраля в 15:00 на платформе для онлайн конференций ZOOM.
Идентификатор конференции: 979 9919 9294. Пароль: 538181.
В случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, центральный дом культуры.
Для справки:
Урочище Бозжыра расположено в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от города Актау.
Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.
В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.
В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.
Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.
Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.
Уже в январе этого года Министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.
Слушания пройдут в онлайн режиме 5 февраля в 15:00 на платформе для онлайн конференций ZOOM.
Идентификатор конференции: 979 9919 9294. Пароль: 538181.
В случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, центральный дом культуры.
Для справки:
Урочище Бозжыра расположено в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от города Актау.
Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.
В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.
В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.
Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.
Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.
Уже в январе этого года Министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.